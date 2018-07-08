心靈海創辦人之子 玩車變玩命

友善列印
中國時報
／台北報導

自強隧道2死3傷車禍，肇事的游男是心靈課程公司「心靈海」創辦人之子，游曾在國外留學，回國後參與家族事業，包括服飾、提神飲料的銷售工作，不幸死亡的劉女，曾在東區夜店工作，兩人常在網路甜蜜放閃，也常PO出國玩、開趴及參加車友聚會，分享多彩多姿的生活。

從游男臉書可看出他生活頗為富裕，除狂曬各種重機、超跑外，他還曾在2016年組團參加卡丁車耐力賽，還得到第2名成績，此外還有美食與夜店照片，游與女友感情也很融洽，雙方甚至有論及婚嫁的打算。

游男雙親是心靈海集團創辦人、董事，2人都號稱是「世界級心靈大師」，自稱從事心靈成長開發實操經驗近30年，教人走進內在，突破潛意識核心障礙，強調自我提升的「企業魂」，每場講座收費6000元起跳，在兩岸有不少熱衷的信眾。

該集團近年在大陸迅速發展，在北京、上海、廣東都設有諮詢中心，但疑因有傳銷、拉下線方面的糾紛，日前曾遭當地政府禁止活動，引發不小爭議。

心靈海總部位在北市信義區，昨天仍有大批民眾前往聽課，游父人在大陸辦活動，由其他講師主持，員工表示不清楚游家的事，也無法代為發言，相關事宜由家族長輩協助處理。

士林地檢署檢察官昨天下午至二殯勘驗死者，劉女父母神情凝重，痛失愛女的劉母不斷痛哭；張姓工人家屬則對游男飆車害死人十分不滿，氣憤要求游家「要給個交代」。

(中國時報)

富二代租超跑把妹 直銷、詐騙炫… 海神正妹月入156萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。