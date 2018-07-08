心靈海創辦人之子 玩車變玩命

2018年07月08日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

自強隧道2死3傷車禍，肇事的游男是心靈課程公司「心靈海」創辦人之子，游曾在國外留學，回國後參與家族事業，包括服飾、提神飲料的銷售工作，不幸死亡的劉女，曾在東區夜店工作，兩人常在網路甜蜜放閃，也常PO出國玩、開趴及參加車友聚會，分享多彩多姿的生活。

從游男臉書可看出他生活頗為富裕，除狂曬各種重機、超跑外，他還曾在2016年組團參加卡丁車耐力賽，還得到第2名成績，此外還有美食與夜店照片，游與女友感情也很融洽，雙方甚至有論及婚嫁的打算。

游男雙親是心靈海集團創辦人、董事，2人都號稱是「世界級心靈大師」，自稱從事心靈成長開發實操經驗近30年，教人走進內在，突破潛意識核心障礙，強調自我提升的「企業魂」，每場講座收費6000元起跳，在兩岸有不少熱衷的信眾。

該集團近年在大陸迅速發展，在北京、上海、廣東都設有諮詢中心，但疑因有傳銷、拉下線方面的糾紛，日前曾遭當地政府禁止活動，引發不小爭議。

心靈海總部位在北市信義區，昨天仍有大批民眾前往聽課，游父人在大陸辦活動，由其他講師主持，員工表示不清楚游家的事，也無法代為發言，相關事宜由家族長輩協助處理。

士林地檢署檢察官昨天下午至二殯勘驗死者，劉女父母神情凝重，痛失愛女的劉母不斷痛哭；張姓工人家屬則對游男飆車害死人十分不滿，氣憤要求游家「要給個交代」。

(中國時報)