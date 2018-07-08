美2驅逐艦 通過台灣海峽

美軍馬斯廷號驅逐艦和本福德號驅逐艦昨航經台灣海峽，國防部強調對周邊海空情狀況全程掌握與應處。（摘自navy網站）

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中國時報
／台北報導
美驅逐艦航行台灣海峽示意圖

川普出手打台灣牌！國防部昨主動發出聲明表示，美國軍艦DDG-89（馬斯廷號驅逐艦）及DDG-65（本福德號驅逐艦），昨上午由我國南部海域航經台灣海峽，判續向東北航行。學者指出，從來沒有看過國防部主動證實美艦行經台灣海峽，應該是有國安高層授意發布訊息，釋放出美國協防台灣的訊號。

皆神盾級 屬第七艦隊

總統府發言人黃重諺表示，我國重視台海及區域和平穩定，將持續努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。

「馬斯廷號」驅逐艦及「本福德號」驅逐艦均為神盾級，隸屬於第七艦隊。今年3月間「馬斯廷號」在南海海域實行「航行自由」行動，進入南沙群島美濟礁12海里範圍，實施機動性操作。

國防部強調，美艦航行期間，國軍依規定對周邊海、空情狀況全程掌握與應處。國軍時刻堅守崗位，掌握周邊動態，有信心與能力維護區域穩定，捍衛國家安全。外交部也聲明表示，中華民國政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資，強化自我防衛能力，以面對不斷升高的軍事威脅。政府也會善盡區域成員的責任，共同維護區域和平與穩定。

梅健華才說自由航行

美國在台協會處長梅健華前天才表示，美方所制定的自由航行宣示做法，主要是向區域內一些國家表態，只要在國際法允許範圍，都會進行飛行或航行，可以促進區域和平與穩定。

事實上，這並不是美國軍艦近年來首度航行台灣海峽，但卻是國防部首度主動證實。

2007年小布希政府時代，美國「小鷹號」曾穿越敏感的台灣海峽。去年7月，大陸航艦遼寧號沿台灣海峽西線北返，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦也跟隨進入台海。當時國防部亦表示，對於周邊海、空域狀況均全程掌握。

通過台海 挫大陸威風

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，印象中沒看過國防部主動公布美國軍艦行經台灣海峽的訊息，「肯定是有國安高層授意。」

他說，驅逐艦通過台灣海峽，容易給國人支持台灣印象。「美國國會與軍方確實有挫一挫中國大陸威風的聲音，不過美艦泊港可能過於強硬，會惹惱中國，因此先派遣軍艦通過台海。」

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中也說，台灣海峽是公海，從美國角度解讀，美軍艦本來就享有航行自由，穿越後大可聲稱只是例行性演訓，也可順勢展示美國依舊是西太平洋霸主地位。而從台灣角度來看，釋放出美艦通行台海的訊息，主要還是政治目的掛帥，營造美國還是很在乎台灣的印象。

(中國時報)

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