打台灣牌刺激大陸 對我禍福難料

2018年07月08日 04:10 中國時報 楊孟立

美國軍艦航行台灣海峽並不是新鮮事，不過，由國防部破天荒主動發布美艦路線，卻是史無前例的大新聞。

這雖是第一次，但肯定不會是最後一次，可預見以後國防部還是會三不五時發布美艦行經台灣海峽的訊息。

從政治角度上來看，國防部公布美艦航行台灣海峽，無疑台灣與美高層之間的默契。川普政府喜歡打台灣牌刺激大陸，有時我們是身不由已被迫上牌桌，但這次我方樂於跟進打出美國牌，營造美軍願意協防台灣的印象，安撫台灣內部民心。

還記得在「川金會」期間，府方曾分析朝鮮問題解決後，美國會將重心移到南海與台海，抑制大陸勢力擴張。從此脈絡看來，美中台關係確實正如府方預料發展。

在公布美軍艦航行台海後，大陸肯定會有激烈反應，甚至報復舉動；但既然台美高層一致認為可以公布，那就是評估我方承受得起報復，而這也不會踩到對岸紅線。

那麼，依川普政府喜歡逗弄北京的習性，下一步似乎只剩兩個可能。

第一，美航母會不會再次來台？過去20多年，美軍只在1996年及2007年派航母穿越台灣海峽。1996年「尼米茲號」來台是因台海危機，2007年「小鷹號」是因停靠香港遭拒，刻意向大陸示威。因此，美航母若再來台，肯定是美中台關係又發生大變化。但以現今大陸立場，恐怕不會像前兩次容易善後。

第二，美國軍艦是否真會泊台？如果說美軍艦現身台海，只是重新畫定勢力範圍，這口氣還能吞得下去；那麼軍艦靠港，對現今內部統一情緒高漲的大陸而言，無疑是難以忍受的「準殖民」行為，屆時對台是福是禍恐難預料。

(中國時報)