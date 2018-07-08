打台灣牌刺激大陸 對我禍福難料

友善列印
中國時報

美國軍艦航行台灣海峽並不是新鮮事，不過，由國防部破天荒主動發布美艦路線，卻是史無前例的大新聞。

這雖是第一次，但肯定不會是最後一次，可預見以後國防部還是會三不五時發布美艦行經台灣海峽的訊息。

從政治角度上來看，國防部公布美艦航行台灣海峽，無疑台灣與美高層之間的默契。川普政府喜歡打台灣牌刺激大陸，有時我們是身不由已被迫上牌桌，但這次我方樂於跟進打出美國牌，營造美軍願意協防台灣的印象，安撫台灣內部民心。

還記得在「川金會」期間，府方曾分析朝鮮問題解決後，美國會將重心移到南海與台海，抑制大陸勢力擴張。從此脈絡看來，美中台關係確實正如府方預料發展。

在公布美軍艦航行台海後，大陸肯定會有激烈反應，甚至報復舉動；但既然台美高層一致認為可以公布，那就是評估我方承受得起報復，而這也不會踩到對岸紅線。

那麼，依川普政府喜歡逗弄北京的習性，下一步似乎只剩兩個可能。

第一，美航母會不會再次來台？過去20多年，美軍只在1996年及2007年派航母穿越台灣海峽。1996年「尼米茲號」來台是因台海危機，2007年「小鷹號」是因停靠香港遭拒，刻意向大陸示威。因此，美航母若再來台，肯定是美中台關係又發生大變化。但以現今大陸立場，恐怕不會像前兩次容易善後。

第二，美國軍艦是否真會泊台？如果說美軍艦現身台海，只是重新畫定勢力範圍，這口氣還能吞得下去；那麼軍艦靠港，對現今內部統一情緒高漲的大陸而言，無疑是難以忍受的「準殖民」行為，屆時對台是福是禍恐難預料。

(中國時報)

美2驅逐艦 通過台灣海峽 響應印太戰略 台灣不缺席

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。