響應印太戰略 台灣不缺席

2018年07月08日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普倡議的「印太戰略」，除拉攏另一崛起大國印度，與日本、澳洲共同建構「鑽石安保」，其實也保留一席之地給新加坡、越南、菲律賓、台灣，盼望四小國能在印太做出貢獻，而我政府也積極響應，呼應美國的期待。

淡江大學大陸所副教授陳建甫表示，「印太戰略」包含四大四小，其中小國就是新加坡、越南、菲律賓及台灣，這點從3月訪台的美國國務院亞太副助卿黃之瀚訪問過的國家就可看出端倪，這四小國都有他運作的痕跡。

陳建甫認為，台灣位於第一島鏈，是美國無法放棄的戰略位置，且經濟實力不差，換句話說，就是美國最好的軍購買家，「這對於我們在『印太戰略』中，有加值效果，也是美國希望台灣扮演好的角色。」

淡大國際事務與戰略所所長李大中直言，美國雖會持續打「台灣牌」，但多半還是注重台美實質關係的提升，不論派遣更高層級官員，或提升軍購等級，都暗地落實台灣在印太區功能；但如果大剌剌將台灣賦予印太區明確角色定位，恐大陸會反彈。

他舉例說，當印太區所有盟國在房間吃飯，大家都可上主桌，只有台灣須孤零零坐在角落小桌，就算身為主人的美國三不五時來關心一下，但很抱歉，我們就是不能上主桌跟大家一起用餐。

我政府則自總統以降對「印太戰略」展現出積極態度，蔡英文總統接見美國官員與議員接連表示，「台灣是印太區域的自由民主國家，自然是印太戰略中的相關者。」「穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石，台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。」此外，還有「台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。」

(中國時報)