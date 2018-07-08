與大陸亦敵亦友 印度扮關鍵角色

2018年07月08日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普去年底提出「印太戰略」，正式取代歐巴馬的「亞太再平衡」，兩者本質上都是為壓抑大陸崛起形成的國策，最大差異就是大陸影響力已隨「一帶一路」更擴散，使得美國須拉攏印度建構包圍網，也因此印太成敗，多少也取決印度的態度。

淡大大陸所副教授陳建甫指出，印度一直是國際間「不結盟國家」的領袖，但2014年總理莫迪上任後，積極訪問各國，也熱烈參與國際事務，一改以往低調作風。過去歐巴馬時代，一帶一路未成熟，且美國也無法拉攏印度；但2014年後情勢丕變，一帶一路具體化，現在一定要拉印度下水，也恰巧印度某種程度上有意願配合。

「軍事上，印美結盟，但經濟上，印度選擇師法中國，至於政治上，則保持自獨立性。」陳建甫說，印度做法與東南亞諸國類似，夾在美中兩大強權間，仰賴美國保護傘，又不肯放手中國經濟果實，追求國家利益極大化。

中正大學戰略暨國際所助理教授林穎佑表示，「亞太再平衡」較偏外交層面，「印太戰略」則傾向軍事合作。對印度而言，近幾年解放軍包圍印度力道增加，比如斯里蘭卡，大陸勢力明顯長驅直入，因此軍事上，印度是很有意願與美國合作。

淡大國際事務與戰略所長李大中認為，「印太戰略」有些地方是延續『亞太再平衡』，對大陸都是有競爭、有合作，區域上有拉攏、有圍堵，美國學者也坦承，其實兩者差不多，只不過在《國家安全報告》提到中、俄有不同說法。

李大中說，歐巴馬強調美國融入多邊機制，如東協峰會，讓美國與當地利益水乳交融，抵銷大陸區域勢力。川普則一上台就退出TPP，甚至批判日、韓傳統盟友，「當你打團體戰時，這些區域國家也不想直接得罪大陸。」

至於印度角色？李大中直言，印度政策靈活，表面上不結盟，對國家利益判斷很少非黑即白，「更何況，印度與大陸是既競爭又合作，不可能決裂，要拉攏沒這麼容易。」

(中國時報)