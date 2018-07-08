台美可望改採海上醫療演練

2017年2月間在泰國東部春武里府一處海灘舉行「金色眼鏡蛇」美泰聯合軍演。（美聯社資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣想在美「印太戰略」下占有一席之地，不掩飾想參與環太軍演決心，但學者直言，考量大陸感受，美國不太可能邀請台灣，倒是人道救助演練機會可好好把握。據知，8月及11月我與美軍都可能進行海上醫療機制演練。

美國撤回對大陸今年環太平洋軍演的邀請，我國防部長嚴德發當時受訪表示，我方一直有爭取參加環太軍演，現在是大好機會，會透過現有機制和美方溝通。雖然我方最後未受邀，但朝野立委一致認同，台灣該積極爭取與美國各種交流機會。

不過，環太軍演事涉敏感，中正大學戰略暨國際所助理教授林穎佑指出，台灣要實兵參與還有難度，頂多軍方派人擔任觀察員。「如果在多國聯合演習邀台灣軍艦，那就等於承認台灣是一個國家，美國對這方面很謹慎。」

淡大大陸所副教授陳建甫表示，台灣不太可能參加環太軍演，「蔡英文政府基於不想刺激中國大陸，在要維持台海現況前提下，大概也不敢接受。」

其實這是一件弔詭的事情，「我們很想參加，卻又要壓抑自己，不過這同時也在放出善意給對岸，代表我們並沒激進。」不過，哪天美國要刺激大陸時，我們就是棋子，因此美方發出邀請也不無可能。

儘管如此，台美軍方仍積極促進交流。據了解，台美計畫8月共組國際醫療團隊，赴我南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動；我軍方也可望在11月由海軍、醫療人員組成小組，登美軍艦艇見習美國海軍的海上醫療及救援機制。美國智庫國際戰略與研究中心主任葛萊儀也在Twitter上證實，台灣將參與美國在索羅門群島的海軍演習，「雖然這不是第一次，但現在正式公開宣布。」

(中國時報)

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