在地人最推 黑砂糖粉粿超人氣

澎湖縣「家竹黑砂糖冰店」的黑砂糖粉粿冰，因充滿正港澎湖古早味，是人氣第1名的冰品。（陳可文攝）

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中國時報

炎炎夏日吃冰最痛快，澎湖「家竹黑砂糖冰」是在地網路票選第1名的冰店，主打黑砂糖口味及黑砂糖粉粿配料，擄獲每位老饕的味蕾，不少夏季觀光客到澎湖避暑，都不忘前來「朝聖」一番。

店內冰品創意起源於澎湖著名特產黑糖糕，老闆與老闆娘相中黑糖的自然香氣，重新研發改良黑糖焦味及二砂過甜等缺點，研發出黑砂糖冰打響知名度。

最傳統的台灣剉冰，搭配紅豆、綠豆、薏仁、鳳梨、仙草、愛玉、地瓜圓、南瓜圓、芋圓、粉圓等30多種配料，每種食材都是老闆娘親自挑選熬煮，香Q綿密、冰涼透心扉，要讓上門客人吃的每一口冰，都是幸福的滋味。

店家特製的黑砂糖粉粿是店內人氣第1名產品，另外還有傳統口味且料多實在的八寶冰、五色圓仔冰，而仙人掌冰、風茹冰因充滿正港澎湖古早味，且消暑解渴降火氣，也頗受歡迎。

家竹黑砂糖冰店原位於馬公市公車總站旁，去年租約到期，搬遷至文德路繼續營業，生意依然火紅「強強滾」，死忠客人笑說：「不管搬到哪，就愛這一味！」

地址：澎湖縣馬公市文德路2號（總店）

澎湖縣馬公市臨海路5-1號（貳號店）

電話：（06）9268958、（06）9276722

營業時間：上午10點半至晚間11點

售價：6種選料黑砂糖冰55元

(中國時報)

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