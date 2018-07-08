客人如家人 傳統冰沙超消暑

吳老闆在新北市中和區興南路二段創立的「可立杯」已逾20年，是許多中和人的兒時回憶。 （葉書宏攝）

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中國時報

新北市中和區興南路二段的「可立杯」開業逾20年，一年四季提供各式冰沙，其中綠豆沙、檸檬沙、百香果沙、芒果沙等是老饕的最愛，伴隨不少中和人成長。吳老闆強調，冰沙遵循傳統作法，每一口都是對冰沙的堅持。

吳老闆與丈夫曾到其他冰飲店學習，創業後自行改良研發出各式冰沙，販售種類超過20種；她說，秉持著做給家人吃的心情，品質、原物料及製作過程都很講究，以綠豆沙為例，特別選用澳洲進口綠豆，每杯都是一顆顆綠豆製作而成，絕不會為節省成本，摻雜綠豆粉魚目混珠。

除了綠豆特別挑選外，她選用台糖2號砂糖，每杯綠豆沙都經過清洗、熬煮、冷卻、製冰等過程，為確保冰沙品質，還購買多個大型冰櫃冷藏，約每2天製作一次，就是希望客人吃到店家的用心。

常客朱小姐表示，從學生時代吃到為人母，「可立杯」冰沙的舒爽口感是伴隨她成長的好滋味，店內人員的熱情招呼，讓她每次上門都有一種回家的親切感，不少同學搬離中和後，回來都會點上一杯重溫兒時回憶。

地址：新北市中和區興南路二段46號

電話：（02）89421826

營業時間：每天上午10點至晚間11點，全年無休

售價：檸檬沙、酸梅沙、百香果沙、

烏梅沙30元；綠豆沙、芒果沙35元

(中國時報)

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