雪花冰磚全手工 每日限量30個

2018年07月08日 04:10 中國時報 張伊珊 ）

「糖水屋」每天新鮮現煮剉冰所需配料，像是紅豆、綠豆、大豆及粉圓等多達20種。（張伊珊攝）

嘉義縣朴子市海通路「糖水屋」開店13年，老闆郭威震每天堅持現煮20多種剉冰配料，包括芋圓、湯圓都是全手工自製，連雪花冰冰磚也自己動手做，不添加任何人工香精、香料，他笑說：「賣相雖差，但吃過的客人都很喜歡。」

郭威震老家經營冰品生意約20多年，他結婚後定居朴子，夫妻決定在朴子賣最熟悉的冰品打拚，創業迄今13年，正慢慢交由第2代接手。他表示，因自己的孩子從小也愛吃冰，所以他堅持手工製作熬煮，加上用料實在，不少客人一吃成主顧。

郭威震每天新鮮現煮的剉冰配料，如紅豆、綠豆、大豆、粉圓、薏仁、粉粿、愛玉及蜜地瓜等多達20種，其中芋圓、湯圓皆全手工自製；雪花冰冰磚也選用進口紐西蘭奶粉，加水和糖自製，因製作過程需6小時，每天僅售30個冰磚，每個冰磚約可刨成4碗雪花冰，售完為止。

自製的雪花冰磚，搭配上口感細緻、香氣十足的愛文芒果，成了店內招牌冰品之一。郭威震透露，曾試過不同品種芒果，發現還是愛文搭配雪花冰最好吃，即使成本稍高，且處理果肉較費時費力，但只希望客人吃到的都是最棒的產品，辛苦一點也值得。

地址：嘉義縣朴子市海通路64之2號

電話：（05）3661258

營業時間：夏季中午10點至晚間10點賣完為止；冬季上午11點至晚間10點，大雨公休

售價：剉冰任選5樣35元、芒果牛奶雪花冰70元

(中國時報)