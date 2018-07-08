熱湯圓搭小米粥 冷熱冰超夯

2018年07月08日 04:10 中國時報 楊樹煌 ）

在南投埔里山城，只要提起剉冰，在地人幾乎都會異口同聲推薦「嘟嘟冷熱冰」，不僅冰品種類多樣化又可口，而且相當有創意、充滿特色。

「嘟嘟冷熱冰」創業迄今已20餘年，目前專責營運的是店長謝佳靜夫婦，不論紅豆、綠豆、大豆、薏仁、小米粥、芋頭以至湯圓等各種原物料，全都自己熬煮不假手他人，盛夏常忙到睡眠不足，只想讓客人吃到最棒的冰品。

早年店內只賣傳統3色及5色冰品加上冷熱冰，隨著市場競爭，產品也愈來愈多，目前共分包括剉冰、綿綿冰系列、古早味香蕉油冰系列、雪綿冰系列、水果冰系列、新鮮果汁冰沙系列、冰淇淋系列、傳統豆花系列、湯圓甜湯系列、點心系列以及創意冰品系列等10大類，冰品和點心多達上百種。

謝佳靜說，創店至今熱賣20多年的冷熱冰，就是現點現煮的熱湯圓配上紅豆、芋頭、軟花生、大小湯圓、再淋上小米粥，外冰內熱的口感相當受歡迎。

為因應市場競爭，店家每年都研發限量創意冰品，其中芋泥火山冰先將剉冰塑成火山造型，再盛滿芋頭、芋圓或任顧客搭配2種配料，再淋上滿滿的芋泥，推出試賣3個月，立即成為熱賣新冰品，成新一代鎮店冰品。

地址：南投縣埔里鎮中山路二段272巷2號

電話：（049）2900299、0980350744

營業時間：夏季上午10點至晚間10點，冬季下午1點至晚間10點，下雨公休

售價：冷熱冰50元、芋泥火山冰70元、雪綿冰40元至60元

(中國時報)