社子島全區段徵收 引爆反彈

社子島居民自救會成員7日在北市富安國小舉行記者會，反對全區區段徵收，抨擊社子島二階環評對當地的社會、經濟與文化調查粗糙，亦不滿拆遷補償、安置方法，大酸市長柯文哲「好狠」，社子島滅村是柯禍。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

社子島禁建48年，上月底內政部都委會以三附帶條件，通過開發案主要計畫，北市地政局7日舉行首場二階段環評公聽會，近200位居民到場表達意見，針對住民安置計畫、人文保留、專案承購住宅等，不但提出質疑，甚至拉起白布條抗議，場面一度火爆。由於細部計畫預計於8月底完成，居民揚言「不排除採取更激烈的抗爭！」

專案住宅 承租門檻高

社子島因水患頻繁，1970年被規畫為「防洪計畫區」，開啟漫漫禁建之路，上月內政部以做好聚落保存、安置計畫要逐戶列管、合理安置、舉辦聽證會等條件通過開發案。地政局昨邀集工務局、水利處及環評委員舉行公聽會，但居民不滿柯市府強行徵收，對安置計畫也有強烈質疑。

居民陳朝燦表示，社子島現在約有4200戶，專案住宅雖有4500戶，但若要承租專案住宅須符合3條件，包含北北基桃無房、年所得低於148萬、不動產價值須低於876萬，條件嚴苛；另外，該處租金比照周邊洲美里，至少1萬6千元起跳，根本是消滅低端人口！

全區段徵收 邏輯不通

現場也來了不少社子島青年為家鄉發聲。黃姓青年痛批，改建報告書中不斷使用「雜亂」、「落後」等負面詞語，不斷強化開發就是好的理念，卻對在地人文信仰草草帶過，也未見對於社子島社會經濟現況及改建後的完整評估，要求邀請相關專家加入評估團隊。

到場聲援的土地正義行動聯盟理事長陳致曉表示，社子島淹水是因內水無法排水，市府不加強公共建設，反倒以大台北防洪影響為由，採行全區區段徵收，根本邏輯不通。

對於民眾不滿，北市地政局副局長易立民坦言，目前安置條件依法不會改變，僅能在符合法律的允許下從寬認定，將再與在地居民溝通，達成共識；水利處副處長吳秋香也解釋，由於社子島沒有都市計畫道路，無法施作側溝及雨水下水道系統，僅能透過現有的圳溝、水防道路作臨時抽水站，改建後將能大幅改變。

(中國時報)

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