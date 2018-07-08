醋男設局 揍死情敵棄屍公墓

2018年07月08日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

苗栗駱姓男子疑因怨懟交往2年的前女友移情別戀，6日設局將何姓情敵擄走，夥同3名友人將何押到頭份郊區揍死，再運往白沙屯公墓棄屍，手段凶殘，凶嫌4人落網後，還瞎掰何男事後自己走掉，絲毫不見悔意。

警方調查，22歲駱姓男子在苗栗擔任大樓保全，與16歲魯姓女友分手後仍試圖聯絡，從魯女口中得知她與27歲何姓男子交往，並常往何男高雄住處跑，駱男不爽2年多感情就此告吹，向邱、王、黃姓友人求助，要找情敵「算帳」。

1周前，駱男先從魯女口中套出，何男6日要帶她去六福村遊玩，假好心表示要騎車載魯女到新竹火車站與男友見面，順利將何男支開，何獨自北上赴約，提早到車站等人，成了甕中之鱉。

假好心支開女方

駱男同夥們發現何男現身車站，先是慢慢靠近，假藉搬行李將何男連推帶哄趕上車，火速前往苗栗頭份，途中將何男以預先準備好的膠帶綑綁，抵達一處偏僻郊區後，與後來趕來的駱男會合，拿鐵鍬、三節棍將人打到奄奄一息，再載到通霄白沙屯24號公墓棄屍。

魯女因等不到男友現身，情急下向新竹市東門派出所報案，警方循線追出駱男等人下落，6日將4名嫌犯逮捕，並在公墓尋獲何男遺體，其半身被包在垃圾袋，頭部被打到凹陷，死狀甚慘。

駱男等人落網後還裝作若無其事，否認殺人，後來跡證逐漸浮現，4人才坦承與何見面，但只是聊天，甚至瞎掰「何男事後自己走掉了」，卻無法交代為何死者頭部被打爆，警方痛斥凶嫌不知悔改，訊後依殺人罪嫌送辦。

落網後裝蒜否認

據悉，主嫌駱姓男子與死者何男和前女友魯姓少女，都是網路遊戲玩家，駱疑發現何與女友愈走愈近，負氣找何線上單挑，輸贏間加深仇恨，才會一氣之下釀成大錯。

(中國時報)