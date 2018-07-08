縮城鄉差距 實現屯區市區化

大里運動公園步道等改善工程舉行動工典禮，台中市長林佳龍（左二）與會。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

台中市大里區長榮里網球場興建超過20餘年，已荒廢多年。市府考量在地溜冰風氣盛行，有11所國小成立直排輪溜冰隊，規畫改建成溜冰場及廣場，預計9月底完工；大里運動公園步道等改善工程也在7日動工，希望縮減城鄉差距，實現「屯區市區化」。

長榮里溜冰場 9月完工

台中市運動局指出，長榮里溜冰場原為網球場，老舊、荒廢多年，周邊有1座游泳池供民眾使用，考量當地缺乏陸上運動空間，且滑輪溜冰近年逐漸在國內推展，因此增設溜冰場提供附近民眾使用，未來溜冰場整建完畢，還可提供社區集會、活動使用。

台中市長林佳龍7日前往大里區視察將在9月完工的長榮里溜冰場，並參加大里運動公園步道等改善工程動工典禮。林佳龍表示，台中市已成為台灣第二大城，透過交通、水利及產業等建設縮短城鄉差距，促進各地均衡發展，實現「屯區市區化」。

林佳龍指出，荒廢網球場加以活化整建，轉型成為溜冰場及廣場，讓兒童與長輩們能運動、休閒使用。並將善用前瞻基礎建設預算，在益民國小將活動中心與地下室結合，提供周邊停車需求，讓民眾擁有更好的生活環境。

大里運動公園 造光廊

此外，為改善大里運動公園環境與設施，市府也投入5900萬多元經費打造里民活動中心入口意象，及進行無障礙人行步道工程，預計107年10月完工。林佳龍說，將打造大里運動公園成為國際級城市光廊，並改善步道品質，讓公園白天有綠地、夜間有光廊景觀。

(中國時報)

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