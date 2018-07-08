中韓之戰 參選人齊聲加油

2018年07月08日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2018世界大學棒球錦標賽正在嘉義市立棒球場舉行，7日下午地主隊中華隊對上南韓隊，激起全民愛國心，即使天候不佳，雨勢不斷，仍有近千民眾撐傘冒雨替中華隊加油吶喊，市長涂醒哲和前市長黃敏惠也到場觀戰，與市民一起瘋棒球，黃敏惠更喊出「支持中華隊，不分藍綠」。

涂醒哲開球 陪立委看球

自6日開始，來自8國代表隊，222位國際好手齊聚嘉義市，預賽分A、B兩組單循環，分組取前2名晉級4強，6日3場賽事，由美日韓各拿下首勝，昨下午5點的中韓大戰最受矚目，加上免費入場，吸引近千大小球迷進場為中華隊加油，另有部分韓國民眾也前來替同胞打氣，氣勢不輸台灣人。

涂醒哲昨擲球開場後，與立委李俊俋等人坐到觀眾席看球，涂醒哲說，棒球是國球，也是嘉市重要元素，雖然市立棒球場已101歲，為迎接世大棒，市府趕在賽前完成棒球場整建工程，增設淋浴間、教練室及可容納40名球員的球員休息室，並增設場邊球員休息區防護欄等，環境煥然一新，讓選手好好打球。

黃敏惠挺棒球 不分藍綠

黃敏惠也持小國旗現身球場，強調嘉市難得有國際級棒球賽事，她一定要來看，替台灣隊加油，「挺棒球不分藍綠」。前市議員郭文居說，經他居中協助爭取，讓世大棒來嘉舉行，鼓勵民眾在賽事舉行期間到場替中華隊與各國隊伍加油，齊聲喝采。

(中國時報)