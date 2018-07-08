賴揆訪屏東 送500億建設大禮

行政院長賴清德7日到屏東視察國道3號屏東交流道時宣布，將投入超過500億元進行屏東交通及醫療等建設。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

行政院長賴清德7日到屏東時送給屏東一份大禮，他在視察國道3號屏東交流道、自來水，及高雄榮總屏東分院等工程進度時表示，行政院將在屏東投入超過500億元進行交通及醫療等建設。不過媒體問到目前農產生產過剩問題時，他則不願回答。

改善交通醫療 政院砸錢

賴清德首先視察國道3號屏東交流道（前稱鹽埔交流道）工程，預計今年10月完工後，從屏東市上國道將更便捷，也可改善九如交流道壅塞問題。另外配合屏東交流道開通的海豐外環道，也能讓屏東市民更快速上交流道。

即將進行環評的高屏第2條快速道路，從左營高鐵路，經高雄市仁武、大社、大樹進入屏東縣九如、屏東市、長治至國道3號，全長23.3公里，預計6年半完工，屆時屏東開車至左營高鐵可節省一半時間，亦可紓解台1線及台88快速道路車流。

自來水普及率 明年60％

視察屏東自來水廠時他表示，屏東縣自來水普及率全國最低僅54.87％，比起全國的93.9％差距極大。政府希望加速屏東自來水建設，希望明年達到60％普及率，水利署也會全力協助自來水公司編列公共建設相關經費。

賴清德說，政府投入超過500億元進行屏東交通及醫療建設，希望縮短南北差距，打造屏東為台灣的「高科技農業產業中心」，未來對屏東及台灣農業經濟永續推動非常重要。

(中國時報)

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