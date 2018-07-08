童玩節開幕 入園車流回堵1公里

2018宜蘭國際童玩藝術節7日開幕，宜蘭縣政府邀請大家一起到童玩節盡興地玩水、逛市集。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

2018宜蘭國際童玩藝術節7日正式開幕囉！舉辦多年的童玩節，今年遊戲設施大幅度更新，格外受到遊客期待，昨天一大早就有大批民眾等待入園，車流從園區門口回堵1公里多到利澤簡橋上，最後親水公園更緊急提前半小時開園，讓遊客免於苦等，立即享受在酷暑中戲水的冰涼暢快。

今年童玩節結合演出、遊戲、展覽及交流等四大活動主軸，演出部分邀請波蘭、夏威夷、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、墨西哥、日本、韓國、哥倫比亞等22國、29個國外團隊來台，其中，奧地利首度參演童玩節演出，也是歷年來參加童玩節的第95個國家。每一個受邀團隊都將提供最具代表性的國家、民俗舞蹈，讓觀眾不用出國就可以充分感受到各國的獨特風情。

至於一向最受歡迎的遊戲設施方面，今年以「水」為主題元素，規畫「水玩堡」主題館，展現各種水屬性的童玩；「冒險島」打造陸上水童玩互動體驗遊戲場，可以勇闖各種競技關卡；另外，化身「旋轉水母」的倒轉水迷宮及「水火山」、「鱷魚滑梯」等設施，全都讓遊客有戲水新體驗。

讓人驚艷的超大水域遊戲「飛魚海盜船」，則橫跨3個水池，透過綜合滑道、水迷宮、水戰車、空中腳踏車「HiBike」等元素，串連成超大體系的水遊具設施，大小朋友可以體驗長50公尺、高9公尺滑道，也可以到高逾4公尺的「HiBike」騎乘空中腳踏車俯瞰園區。

由於今年童玩節的場域內容規畫與往年有明顯變化，日前開放試玩時獲得了相當好的評價，加上今年縣府將百元童玩護照放寬至全國的國中、小學生，回響熱烈，預期今年的童玩節將能吸引更多遊客入園，創童玩節高峰。

(中國時報)

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