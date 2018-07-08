玻璃娃娃拚上武陵高中 獲獎學金

2018年07月08日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

患有成骨不全症的彭宣繻，年輕人的靈魂卻是老人家的身體，骨質疏鬆讓她連走路都會骨折，不時往返醫院缺課，人際關係也亮紅燈，直到力拚考上第一志願武陵高中，才在同學幫助下重拾信心、展開笑靨，7日和其他184位學子同獲共218.5萬元的「吳鴻麟先生紀念獎學金」。

「我好像天氣變化偵測器！」彭宣繻說全家族都沒有相關疾病，偏偏她和哥哥都是俗稱的「玻璃娃娃」，骨質脆弱、骨折是家常便飯，每逢天氣變換還會痠痛、難以專心課業，更因每周都要回診常缺課，龐大的醫藥費也讓家庭經濟雪上加霜。

彭宣繻坦言，小時候常被霸凌，就連師長也施加壓力，曾經老師下令互相交換改考券時，全班無人願意跟她換，沒想到老師竟斥她：「這麼簡單的事都做不好，長大還想做什麼！」至今留下陰影。

然而她努力向學，在普遍不看好下考上武陵高中；她一度因經濟狀況想放棄學業就業，在母親堅持下如今在宜蘭大學食品科學系就讀，開心希望以獎學金購買專業書籍，未來投身公職，在食品檢驗領域貢獻心力。

邁入第29年的「吳鴻麟紀念獎學金」由第4屆縣長吳鴻麟1990年捐資成立，其兒子、第7屆桃園縣長吳伯雄擴大規模、縣府專戶保管，是桃園獎金金額最高、補助學生最多的獎學金，吳伯雄和其子、前縣長吳志揚、北市議員吳志剛兄弟7日都出席，桃園市長鄭文燦也到場，桃園歷任3屆首長難得「同框」。

吳伯雄感嘆通貨膨脹，如今的2萬元價值遠小於30年前，覺得慚愧，但仍希望有能力要繼續辦下去，笑說已高齡80歲，不打算留太多錢給孩子，要持續捐助公益，他也提到今年首度將過去常被忽略的技職教育優秀生納入，盼鼓勵孩子多元發展。

(中國時報)