行銷花壇茉莉 魏明谷王惠美同挺

花壇鄉農會7日盛大舉辦百周年慶祝活動，參選彰化縣長的國民黨籍立委王惠美（左二）和現任縣長魏明谷（右二）兩人出席致意。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

創建於1918年的彰化縣花壇鄉農會，7日起連2天在茉莉花壇夢想館盛大舉辦慶典，彰化縣農會總幹事廖振賢與26鄉鎮市農會總幹事幾乎全到齊，彰化縣長魏明谷、立委王惠美2位縣長參選人都到場致意，一起行銷茉莉花。

百年慶典由日前「我愛無毒小茉莉」繪畫比賽開跑，獲獎小朋友7日上台受獎，台下更由四健會安排通過結訓合格的小茶師擺18張茶席，以「千叟宴茶會」向108名鄉內銀髮長者致敬，現場飄出陣陣茉莉花茶香。

魏明谷、王惠美相繼到場，主動向在場人士握手寒暄致意，在花壇農會總幹事顧碧琪、常務監事王良峰引導下入座，兩人碰面時簡單握手，全場眼神未再有交集。開幕儀式上，所有來賓人手一個舊時盛裝秧苗的竹製秧簍，將一簍簍新鮮茉莉花瓣，接續倒入花壇農會的百年紀念基座，祝賀百歲生日。

顧碧琪指出，這次活動籌畫多時，感謝所有農民朋友幫忙、到場力挺，花壇鄉除了茉莉花外，現場還有火龍果、水梨、美濃瓜等各項優質農產的促銷市集，也有許多DIY體驗活動，歡迎闔家一起來參觀體驗，選購最好的蔬果。

魏明谷說，花壇鄉農會已服務在地農民鄉親100年，縣府大力支持農會舉辦這次慶典活動，補助270萬餘元，在花壇夢想館不僅有各式茉莉花產品展示，還有許多優鮮農特產品，其中花壇小果番茄更是全縣評鑑第1名，敬邀民眾來參與盛會，品嘗花壇農產美食。

(中國時報)

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