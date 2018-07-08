雲林縣爭設高齡醫學中心

台大決定在雲林縣設置國家級高齡醫學研究中心，前校長楊泮池（左四）擔任主持人，共同主持人是台大副校長張慶瑞（左三）、台大雲林分院長黃瑞仁（右五），縣府衛生局長吳昭軍（右三）寄予厚望。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣府2000年提供54公頃土地給台大設校，台大因應高齡社會來臨，決定在雲林設置國家級高齡醫學研究中心，執行高齡研究。前台大校長楊泮池7日南下雲林說明，台大的土地、人才都有了，萬事俱備只欠行政院核定。

為申設國家級高齡醫學研究中心，台大與雲林縣府7日共同舉辦高齡福祉研討會，雲林科技大學、虎尾科技大學也展示近年研發的高齡醫療器材。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，雲林縣2012年就向衛生署提案在雲林成立整合國家資源的老年研究中心，雖然無疾而終但未曾放棄，2016又露出曙光，縣府與積極尋求台大協助，爭取在台大雲林分部上設置國家級高齡醫學研究中心。

吳昭軍說，縣府捐贈台大雲林分部的校地已是現成且整理好，人才有台大各學院支援，基地就在高鐵雲林站500公尺處，邀請前校長楊泮池擔綱中心主持人，共同主持人是台大副校長張慶瑞與雲林分院長黃瑞仁，土地、人才、交通都完備。

楊泮池表示，此一計畫目前已有民間挹注資源，但國家經費一定要投入，光靠台大的力量不夠，台大雲林分部除有醫院，農學院已進駐，再結合生醫研究資源，就能使雲林成為農業健康大縣及國家長照計畫的基地。

台大醫學院教授、該中心執行長劉宏輝表示，台大規畫在雲林分部成立的國家級高齡醫學研究中心將有4大部門，長壽生物學、高齡社會學、健康產業學、高齡醫療學，並將與雲科大、虎尾大合作開發醫療器材，導入雲林分院做臨床試驗。

(中國時報)

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