棒球營、籃球賽 桃園活動滿檔

2018年07月08日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

為期2個月的暑假來臨，桃園各地舉辦熱血活動，有小小警察營扮起柯南深入「刑案現場」，也有3對3鬥牛賽在豔陽下揮灑青春汗水，有結合棒球隊舉辦棒球營，要讓青年學子「暑假不留白」。

大園警分局利用暑假期間，鼓勵青少年有正當活動，7日結合大園國中棒球球隊、大園國小樂樂棒球隊，舉辦「2018樂樂棒球夏令營」反毒品、反幫派、反詐欺、反性剝削宣導，賽況激烈，學生們也玩得不亦樂乎。

桃園警分局因應暑期青春專案，7月起連續5個周二舉辦「Police Come Here小小警察營」活動，每梯邀請80名小朋友扮演行政、刑事警察，除了一睹警車、警械，還在專業鑑識人員帶領下，體驗在事故現場採證、還原、進而抓到凶手的過程，希望藉此提高犯罪預防常識、避免誤觸法網。

因桃園龍安派出所前有籃球場，也連年舉辦3對3鬥牛賽犯罪預防宣導，共有54隊報名參加，一旁也設置捐血中心，鼓勵青少年和員警捐出熱血，遠離毒品、飆車等不良行為的誘惑。

在三民公園登場的第4屆桃園盃全國3對3籃球賽則更盛大，共有2289隊報名參加，參賽人數達8045人，除了有外籍移工主動組隊報名，今年也首創50歲以上的長青男子組，希望運動不是年輕人的專利，大家都能夠活到老、動到老；此外，桃園市長鄭文燦也和「桃園璞園建築籃球隊」隊長林金榜及隊員陳堅恩、陳世杰開球，期許大家都能全力發揮，在7月15日的決賽角逐50萬元總獎金。

(中國時報)