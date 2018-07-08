到宅服務納長照2.0 《沐浴》感人肺腑

2018年07月08日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台灣老年化速度令人措手不及，到宅沐浴服務是長期臥床病患很重要一環，已納入長照2.0項目中，美善基金會以3個感人故事拍攝紀錄片，推出《沐浴》微電影，7日在台南全美戲院播映，邀請250位家屬與工作者到場欣賞。

長期臥床病患洗澡不易，若非3個人以上協助，很難完成洗澡工作，一般家屬只能以「擦澡」代替「洗澡」。美善基金會添購一部沐浴車，為長期臥床病患提供到宅沐浴服務，讓患者免於身體髒汙、異味，身體與精神更舒適。

基金會經營4年，台南市累積60多戶案主，以中低收入戶為主，因為個案太多，工作人員每天最多只能服務4人，每次需要3個人協助患者，歷經1個多小時。平均每位病患只能1個月享受1次服務。

阿志是位50歲重度腦麻患者，家中能照顧他的，只有80歲重聽老父親，父子住在朋友提供的簡陋鐵皮屋棲身，環境不佳且蚊蠅孳生，阿志年邁的父親根本無力幫兒子洗澡清潔身體，只能任由兒子身體發出異味，去年被當時溪美派出所長林福順發現，轉介給美善基金會，工作人員到宅為阿志洗澡，林福順並默默協助募款10餘萬濟助父子倆。

每個個案服務都有感人故事，《沐浴》微電影以紀錄片型式拍攝，全片由導演林小衛與製片劉之馨兩人合作，花費1年時間完成，林小衛在拍攝過程感受到工作人員服務時的真誠，體會紀錄片傳達給觀眾事件真實的意義。

(中國時報)