蔡衍明基金會 向高雄志工致敬

2018年07月08日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣最美的風景是人，而人的風景中最美的就是無私奉獻的志工！蔡衍明愛心基金會年度第7場《向高雄市志工致敬》公益演唱會7日在高雄師範大學舉行，8名歌手一首接一首好歌，志工們聽得如癡如醉，安可聲不斷。

常年關懷支持志工的高雄市青溪總會總會長李玉文致詞說，志工在醫院學校等社會各個角落裡默默付出，台灣最美的風景是人，志工是最美風景裡的人，德不孤必有鄰，因看見志工的付出而有更多人加入志工行列。

社會局副局長葉玉如表示，感謝蔡衍明基金會常年關懷弱勢不遺餘力，這次針對志工公益演唱會，高雄有11萬志工，今年各領域會持續擴大，讓社會看見志工的真善美，也因志工夥伴的努力，高雄是全國唯一連續16年志工評比都是優等的城市。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁特別感謝社會局大力長期協助基金會關懷社會活動，公益演唱會獲得青溪總會、青商會大力支持，也感謝晨間廚房、高師大提供舒適的場地。

周說，政府力量有限，民力無窮，代表蔡衍明董事長向默默付出的志工致敬，旺旺友聯保險公司贈送與會志工精美實用的收納袋，表達對志工犧牲奉獻的敬意。

在主持人NONO幽風趣的串場下，炒熱現場氣氛，歌手朱海君、陳思安、楊哲、方寧、董育君、蘇峟蓉、沈建豪等8名藝人高歌膾炙人口的22首經典老歌，志工們聽得如癡如醉，掌聲不斷，不少粉絲也爭相與歌手合影，現場氣氛嗨翻天，安可聲不斷，欲罷不能。

(中國時報)