哆冇線 胡說八道學客語

2018年07月08日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

「哆冇線」是什麼意思？新竹縣客家語教師協會為了傳承海陸腔客語，首度舉辦客語哆冇線比賽，理事長羅瑞霞解釋，「哆冇線」意指胡扯一通、吹牛，27名參賽者也各自發揮，用流利的客語來「胡說八道」。

羅瑞霞長期教學客語，她認為客語即是族群識別的最大特徵，也希望活用、復甦客語，語言理應生活化，因此不舉辦「演講」、而是「哆冇線」，讓參賽者隨意發揮，而不流於八股。

協會執行長羅文生說，協會50多名成員多是客語教師、客語薪傳師，而「哆冇線」也會讓不懂客語的人好奇「是什麼意思？」而引發討論。由於講客語的人口逐漸下降，羅文生也說，協會成立十多年，也積極爭取教學機會，例如也有醫院邀請協會講師到院，教導簡易的客語，方便志工、醫護人員與只會說客語的患者溝通。

新竹縣政府祕書長蔡榮光說得一口流利客語，他說「語言斷、文化滅、族群絕」，縣府爭取客委會補助，與部分幼兒園合作，推廣客語沉浸式學習，與生活結合，讓孩童自幼就自然而然說客語。

首屆客語哆冇線比賽的27名參賽者多半是成年人，並以海陸腔為主，羅瑞霞說，有機會也會舉辦學生版，而7日的比賽內容，也將出版成書，預計11月17日將在新瓦屋客家文化保存區舉辦書籍發表，發揚、傳承客家文化。

(中國時報)