男子漢別怕求助 輔導案破2500例

2018年07月08日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

男兒有淚不輕彈，有苦也難對別人說！男性家長受到傳統社會文化及性別角色期待，在遇到困難時，相較女性不易向外界主動求助，台中市社會局推動「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」，實施以來服務人數已達2500人，幫助許多男性單親家長走出困境。

社會局長呂建德表示，男性單親家長也有許多困難與煩惱，只是放在心中，不輕易對外透露，蓄積很大的壓力，這個方案推動1年多來，陸續成功幫助許多男單親家長走出困境，讓遇到困境或低潮的單親爸爸不再擔心。

台中市「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」委託台灣陽光婦女協會開辦，由專業社會工作人力提供男性特殊境遇家庭多元化服務，連結各項資源協助走出困境，著重預防社會問題產生，有效落實照顧弱勢家庭。

「我會重新站起來！」阿傑說，一般人都以女性或老弱婦孺為弱勢，有時男性也是需要受到幫助，他的小女兒經檢查發現腦幹因不明原因產生血塊壓迫神經，動腦部手術後，發育成長受影響，為了小女兒的手術及復健生活，不得已收起電腦工作室。

阿傑在多方面沉重壓力及每況愈下的經濟，與另一半磨擦不斷，2016年離婚後的阿傑申請延長單親及弱勢家庭短期租屋津貼，接受男性特殊境遇家庭追蹤輔導方案服務。

(中國時報)