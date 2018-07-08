李雅慧總部成立 綠營派系齊聚

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中國時報
／高雄報導

民進黨高雄市左營楠梓區議員參選人李雅慧7日成立競選服務處，市長參選人陳其邁、立委劉世芳、趙天麟、李昆澤及各區議員參選人等不同派系齊聚，展現大團結氣勢，再拚府會完全執政。

李雅慧表示，自己是2個孩子的媽媽，將以主婦的細膩觀點，為媽媽們發聲，並用對社會的體察及文化經濟新觀點等，為高雄奉獻心力。

陳其邁以母雞帶小雞之姿站台，稱讚李雅慧是地表最強的主婦政治力，除在場同選區新人黃文志外，「我最希望當選的就是李雅惠」，因李對藝文、教育、托育等議題專業又專注，且外表雖溫柔但內心卻有著對理念的監持，未來市府一定會把她的政見列為市政重點。

陳其邁也感謝立委劉世芳對左楠區的擘劃，奠下優質礎，相關產業投資5千億，左楠區一定會在此基礎上更繁榮。

劉世芳也訴說民進黨為左楠區的努力成果，加工區就業人口不斷增加，日月光集團投入幼兒托育及未來鄰近的橋頭第二園區等規畫，都將帶動經濟繁榮，左楠區人口也會持續增加。

立委趙天麟說，李雅慧是天團成員，在文化經濟上的專業與努力有目共睹，氣爆災區竹蚵地景藝術就是她去爭取藝術家支持，未花費一分一毫完成。

曾是最高票、未爭取左楠區連任的市議員林瑩蓉也站台，她疾呼支持者要全力支持李雅慧與其他民進黨參選人，揮出全壘打。

(中國時報)

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