趕辦執照 瑞穗鳳梨小火車爭取復駛

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉富興社區鳳梨公園內的「鳳梨小火車」，去年上路後，以乘坐小火車穿梭鳳梨田聞名，至今吸引上萬人搭乘，不過，在暑假旅遊旺季剛開始，卻傳出鳳梨小火車因「沒有雜項執照」，必須暫停行駛。社區發展協會總幹事楊清茂說，將盡快補齊資料，盼早日復駛。

瑞穗鄉富興社區鳳梨種植面積百餘公頃，其中金鑽鳳梨約60公頃、土鳳梨100多公頃，每年鳳梨產值約8000萬至1億元，但農村人口凋零快速，水保局為推動農村再生，耗資1000多萬跟4位地主協商，打造12公頃大的園區和全長1314公尺的鳳梨田軌道。

鳳梨小火車緩慢的穿梭於12公頃大的造林園區，還有曳引機當作火車頭，帶領遊客環繞社區，開放後成功帶動觀光商機。富興社區發展協會總幹事楊清茂說，開放至今每月都有超過千人入園參觀，讓社區重現許久不見的熱鬧景象，農民都非常開心。

但鳳梨小火車日前遭人檢舉無照營運，經縣府查證後，確認小火車未申請雜項執照，依法不能使用，業者第一時間也貼文公告暫停使用。建設處長鄧子榆說，業者並非惡意不申請雜照，可能是土地使用規定或興辦目的事業無法完成，導致無法向縣府提出雜照申請；如果業者提出申請，縣府必會協助受理。

楊清茂則說，當初設立園區目的，僅是希望在地農產特色能結合旅遊，但礙於對法規的不了解，在申請程序尚有缺失，但小火車停駛對社區觀光勢必造成衝擊，盼公部門能在合理範圍內給予協助，讓小火車得以早日復駛成為特色。

(中國時報)

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