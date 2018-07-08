東石剖蚵賽 百人份超大蚵仔煎吸睛

嘉義區漁會7日舉辦剖蚵大賽，一份可供百人食用的超大蚵仔煎最受歡迎。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義區漁會為行銷新鮮好呷的台灣牡蠣，已連續8年舉辦剖蚵大賽，7日共有300多人參賽，許多練家子一出手就讓旁觀者直呼好厲害，不只國小學童動作純熟，婆婆媽媽們更是以3至4秒的「秒速」快手剖蚵，區漁會理事長戴文澤指剖蚵是東石文化特色，不分年齡的剖蚵賽也是一種文化傳承。

第8屆剖蚵大賽昨在東石魚市場舉行，包括高齡、新住民與校園團體組共5組300多人參賽，為爭取各組第1名6000元獎金，平常剖蚵時都會聊天說笑的婆媽們，在5分鐘賽程內緊繃神經，全神貫注，就連參賽的國小學童也相當緊張，有人因此失了平日水準，一臉飲恨。

嘉義縣副縣長吳芳銘也下場小試身手，因動作太生疏，許多參賽者看不下去，好心從旁指導，氣氛相當熱絡。戴文澤說，剖蚵比賽辦了8屆，除了老面孔，每年都有新的參賽者，尤其是國小組，代表東石的常民文化持續傳承中。

除被主辦單位形容是像在拚世界盃的剖蚵比賽受到關注，一份可供百人食用的超大蚵仔煎是最大亮點，特製煎盤還未開火已大排長龍，每年都配合區漁會現場製作超大蚵仔煎的餐廳老闆葉俊郎說，一份蚵仔煎用到30台斤的新鮮牡蠣，昨總共製作10分，換算牡蠣就有300台斤，大方給料不手軟，就是要讓民眾每口都吃得到嘉義沿海最新鮮的肥美蚵仔。

(中國時報)

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