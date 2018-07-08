旺旺中時講座談顧目睭 阿公勤筆記

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中國時報
吳岳修／新北報導

由中國時報與東阪國際合辦的「低頭族的保健之道」健康生活講座，7日下午在新北市府舉行，邀請前台北慈濟醫院眼科主治醫師、光晶妍眼科診所院長林穎新，教導低頭族如何保護眼睛健康，現場吸引上百位民眾到場，台下阿公認真聽講還邊作筆記「眼睭就重要啦，沒顧Ａ花去。」

林穎新說，網路與3C產業蓬勃發展，街頭低頭族人手一機盯著小小的螢幕看，從門診求醫狀況來看，使用3C過度引發的近視與視力問題明顯增多，眼科醫師必須嚴肅面對「如何教導民眾正確的用眼觀念」、「如何對抗日益加重的用眼負擔」等視力問題。

林穎新說，國人近視人數比例居高不下，另一方面，白內障、青光眼、黃斑部病變等原本屬於中老年人的眼疾，近年來也有年輕化趨勢，遑論因長期使用3C藍光產品導致的乾眼症、高眼壓等眼疾。

林穎新提醒民眾，可以服用葉黃素及類胡蘿蔔素等維他命維持眼球水晶體的清澈、定期測量眼壓、適時飲水及運動、睡眠正常，最重要是減少3C藍光產品的使用，否則也該遵守每用眼半小時至少休息5分鐘的原則。

旺旺中時創意行銷中心副總監吳燈載表示，旺旺中時集團關心國人健康，每年至少舉辦30場免費健康生活講座，邀請專業醫師或學者針對主題演講，7日的「低頭族的保健之道」是今年第11場健康講座，下一場7月21日在台北新光醫院舉行，由新光眼科醫師群主講眼睛保健之道，名額限200人，歡迎民眾報名。

(中國時報)

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