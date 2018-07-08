三兆元＋用肺發電 你願意嗎

2018年07月08日 04:10 中國時報 主筆室

蔡政府偷偷送走第一批核四燃料棒，代表核四廠走上廢除與拆解的命運，及民進黨非核家園能源政策的斷然實現。不過，民進黨執政兩年來，缺電陰影始終盤繞不去，綠電成本過高、效益不明的問題日益突顯，整體能源政策千瘡百孔、危機四伏，蔡政府卻鐵了心，一意孤行堅持廢核。送走的不僅是核四燃料棒，也送走了台灣供電能源的最後保險，置台灣於嚴重的風險中。

蔡政府廢除核四，直接的損失是已花費2849億元的核四，一度電都未發就廢除，等於拿近3000億元的納稅人血汗錢「打水漂」；如果讓核四啟動，單是這些燃料棒就能發出價值近3000億元的電力，如算40年使用期，創造出的供電價值更超過兆元。而後續拆除與處理估計也要耗費數百億元，單是送走燃料棒這件「小事」，估計就要花費40億元左右。因此，廢核四的直接、間接損失其實高達7000億元以上。

雖然綠營辯稱核四預算是「台電公司預算」，不算是用納稅人的錢；但這種狡辯沒有任何說服力，台電是一家接近百分之百公營的企業，預算編列為公司預算，但最後的盈虧都必須回歸由納稅人或用電民眾承受。

核四要廢除，核一、二、三同樣要「如期除役」。馬政府後期台電已申請核電廠延後，蔡政府上台後打回票，決定如期除役。但國外包括美、法等國，核電廠在達使用年限後，多以補強安全代替除役，蔡政府的「如期除役」，其實也是浪費資源，依照台電估計，核一、二、三除役總經費超過4000億元。全面廢核的直接、間接代價至少在兆元以上；但真正可怕的代價不僅於此。

如果核電全部順利運作，將供應全台2成左右的電力，廢核後當然要有替代的供電。依照蔡政府的規畫，是要以增加綠電到占總供電2成取代。依照蔡政府的估計，綠電包括太陽能與離岸風電，建設成本需要近2兆元，雖說是由民間出資投資，並非政府編列預算，但是，所有投入成本，最後都由用電民眾與企業支付的電價回本，廣義而言，仍然是國家向人民收取的稅捐，政府要向人民負責。

綠電是美麗的遠景，但必須支付兩個隱形代價，一是高成本，二是不穩定。綠電成本遠高於火電與核電，依照經濟部離岸風電場遴選方案的價格，每度電高達5.8元，還須保證收購20年，保證投資企業獲利。綠電供應有間歇與不穩定的問題，縱然2025年綠電比重如願達到2成，但仍要興建足額的火力電廠作為綠電的備援，這也是蔡政府在全台各地都在增加火電的原因：包括北部的大潭、中部的中火、南部的興達都要增加火電機組，甚至要花千億元興建深澳煤電廠。

簡單地算這筆帳，廢核、蓋綠電、增火電，台灣為此承受的代價將高達3兆元。不必懷疑，電價必然要上漲，民眾與企業都要承受，企業碰上成本上揚可能減少投資，經濟因而受影響，這個惡果最後又是民眾要吞下。日前美國商會的調查就顯示，超過8成美商擔心缺電，同時會因非核家園政策而影響其對台投資。

除這些看得到、算得到的代價外，民眾的健康是蔡政府能源政策的「隱形代價」。不論發電技術如何進步、也不管環保投資增加多少，火力發電的汙染與排放就是無法避免；賴清德「乾淨的煤」之說已成社會笑柄，所謂「乾淨的天然氣」發電，同樣也有汙染，只是程度比煤電少罷了。

依照世界衛生組織統計，全球每年死於空汙的人數高達700萬人，死於輻射外洩者幾為零；廢核後未來台灣供電結構中，火電註定高於8成，民眾健康是必然要支付的代價。反核者「用愛發電」顯然荒謬，用基近於零的核災恐嚇社會，卻不談真實存在的空汙殺人，更是對世人的欺騙。廢核後，民眾「用肺發電」已是事實！

能源事關國家安全、經濟發展與全民福祉，需供應無缺且成本低廉，能源政策當然應該穩紮穩打，綠電是未來的美麗願景，但與核電、火電的承接與替代必須審慎，切不可橫柴入灶，製造不必要的風險，置全民於缺電、高電價、投資減少、經濟變差、空汙惡化的恐懼之中。

(中國時報)