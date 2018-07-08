農委會嫌票太多

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中國時報
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從香蕉、鳳梨到火龍果，價格相繼崩盤，農民群起上街抗議，卻只得到農委會一句「是抗議太高價嗎？」聽見這句話，令人不禁想嗆聲問蔡政府，「是嫌票太多嗎」？

勤政、清廉、愛鄉土，是民進黨創黨精神；當年，靠著農、工階層灌溉，得以滋養茁壯。他們曾經以「母親大地的守護者」形容農民之於台灣的重要性。但，現在呢？

面對農產敗市，集結專家於一身的公部門，理應能精確找到病徵下處方，為何今天像是神經失調，眼見農民喊苦，卻冷漠以對？問題根本恐怕不在「專業」，而是「態度」。

也就是說，當上位者傲慢，不願面對問題真相、凡逆我者皆假新聞，官僚為保官位，只能以美化的數據、虛與委蛇的手段，讓上位者繼續保持自我感覺良好。

正因如此，當農民悲訴10多年來首次鳳梨價格崩盤，林聰賢才會以「是抗議太高價嗎」來模糊焦點；當農民走上街頭，也以一句「不接受政治動員」否定訴求。連蔡英文問「下一個會是哪項水果？」民進黨中常委竟迎合回答火龍果，難道他們不曉得公開這樣說，只會增加問題嚴重性？盤商難道不會抓著總統這句話對果價大砍特砍？

去年底，長年投身農運的農委會前副主委戴振耀病逝，蔡英文說，政府將繼承遺願，讓農民更尊嚴的生活。如今，別說尊嚴，連最基本的生存都出問題。

「這個政府」別再繼續上下交相賊了。

(中國時報)

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