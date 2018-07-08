出手救果農 大陸心情複雜

2018年07月08日 04:10 中國時報 王欽

今年台灣香蕉和鳳梨價格輪流崩盤，正處危機之際，大陸決定出手相助，無錫廈門等地已陸續承諾採購。但與以往的輿論氛圍不同，大陸媒體這次表現出的無奈情緒溢於言表，《環球時報》的公眾號率先以〈嘆氣，大陸還是出手了〉為題，報導台灣水果滯銷，蔡英文當局無計可施，而大陸最終決定採購的演變過程。

雖然報導沒有刻意上綱上線，但文章的標題被廣為引用，顯現出大陸輿論氛圍的複雜心態，中評社在其快評中更為直白，該社以〈從不吃台獨水果到出手相救〉為題，指出台灣果農的憂愁喜樂，與兩岸關係冷暖真的掛上了鉤。該文進一步指出，近年來大陸是台灣最大的農產出口市場，只是在2016年台灣政黨輪替後，大陸各地前往台灣採購的意願下降，也有一些大陸民眾自發不吃「台獨水果」，這應該就是目前輿論場上為何心態複雜的原因。

因為很多人認為，大陸這幾年的對台採購非但沒有贏得台灣民心，反而換來民進黨上台，因此對台灣水果也有抵觸情緒，大陸媒體也同樣注意到，PTT上有網路鄉民叫囂，大陸出手相救恰好證明下次還要繼續投民進黨，因為只有台獨執政，大陸才能繼續對台讓利。這種言論在大陸網路上引起極大反感。

儘管如此，中評社的這篇文章還是認為，大陸並未刻意「卡」台灣水果，至於價格崩盤，也不應該怪在大陸頭上。在該社認為，台灣水果產銷的好壞，涉及多方面原因，兩岸關係好，肯定有助台灣水果更多地銷往大陸，反之，困難會增大。如果台灣不對症下藥解決，果農只能嘆無奈。

無獨有偶，賴清德近日在公開場合，一改蔡英文用「中國」相稱的作法，回到「中國大陸」的用詞，且多次強調歡迎陸客來台，也引起大陸媒體的關注，但各家媒體關注之餘，也對其背後的小算盤抱持懷疑態度，中評社就發文指出，這是否代表民進黨將修正兩岸策略，值得關注。而《環球時報》的公眾號則明言，這意味著賴清德變了還是他的表演變了，還需要再觀察。觀察者網的綜合報導中，則直接指出，即便賴清德此次改口有向大陸服軟之意，但依舊改變不了他是台獨的事實。可以說，賴清德在大陸輿論界的信用幾乎已經破產。

另外，觀察者網也有評論認為，這其實與是否爭取陸客無關，而更可能是民進黨權力鬥爭的戲碼。該文綜述了民進黨內蔡英文和賴清德的潛在競爭關係後認為，就在蔡英文高舉反中大旗，一改往日低調沉穩的兩岸路線，走上了激進對抗路線，自以為成功從賴清德手裡爭到獨派支持的時候，賴清德選擇向大陸釋放和緩訊號，這樣就把台獨的責任撇得一乾二淨，而蔡英文作為兩岸政策的最高決策者，如今就得想辦法為兩岸危機收拾殘局。現在一系列公投案都已經箭在弦上，許多事情都可能挑起兩岸真正的緊張對峙，讓蔡英文吃不了兜著走，而賴清德就可以漁翁得利。

中國社科院台研所研究院金奕也同樣認為這是政治算計，但他更主要是從選舉角度來看，他在接受採訪時指出，賴清德在與蔡英文切割，現在民進黨選情堪憂，賴清德看上去不想被蔡英文抱著一起溺水，不想背負蔡英文政策帶來的包袱。

如今，大陸媒體更傾向於大力宣傳現有惠台措施的正面價值，爭取台灣民眾來大陸發展，同時則在反思過去對台採購導致的冤大頭形象，不願重蹈覆轍，花了錢卻換不回台灣的尊重和認可。至於台灣政治人物處於政治算計所做的和緩宣示，也抱持著冷眼旁觀的心態。

(中國時報)