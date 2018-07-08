2018年07月08日 04:10 中國時報 杜紫宸

世界之大，無奇不有。過去批判者犯己所批判之錯，瞬間主客易位，往往難以令人置信，但是你卻又不能不信。

2016年5月蔡政府團隊走馬上任，兩年以來，一例一休、年金改革、追討黨產、同性婚姻、廢核、拔管、新南向，輿論上驚奇爭辯的重點固然不少，但一場驚天動地的體制革命，正悄悄在中央政府部會內展開，一般民眾卻所知不多。

多位10到13職等常任文官老友，最近在不同場合不約而同告訴我，第3次政黨輪替後，他們最不能適應的是，部內政務、政策、人事、重要標案，甚至對外新聞稿，已經不再是由部長或主委拍板決定。過程中，甚至到最後階段，都另有「其他人」涉入。

對照執政黨喜愛諷刺的中國大陸，相信很多人都知道：中國共產黨自1949年建政以來，制度上標榜「以黨領政」，市長之上有市委書記，省長之上有省委書記，明白定階，清清楚楚。可別人是明著幹，咱卻是暗著來。

恐怕很少台灣百姓知道：過去黨外人士所愛批判兩蔣的黨國思想（黨在上、國在下），其實現在的台灣，中央政府部會裡，正在逐步建立新的黨國家園。要言之：內政部政策，並不是葉俊榮部長說了算，交通部重要政務，也不是賀陳旦部長做最後決定，經濟部對外發言立場，更不是沈榮津部長做得了主。喧騰一時的拔管事件，根本不是教育部長的決策權限。

那政府決策究竟誰說了才算，誰有資格做決策？標準答案是執政黨黨主席、黨部和黨工。沒搞錯？是的，沒搞錯。黨主席不僅透過中央黨部、中執會、中評會拍板政府政策，各部會內並設有實質監控的黨部決策小組，由黨工和立委助理進駐核實。說穿了，就是主席的錦衣衛。

這種倒退不止40年，「後座乘客指揮駕駛開車」的體刺已經確立，據悉在不少部會裡，政黨工作者干涉專業決策力度之大、之廣，早已「完敗」前兩蔣時代的黨國體制，直接復辟明代東廠的威風與榮耀。

各位看官，下次如果你對內閣某部長、主委的政策決定不滿意時，我建議你沒必要、也不該去指責這位首長，因為他不過只是穿西裝外套的龍套，做不了一點點主的。（作者為前工研院競爭力中心主任）

(中國時報)