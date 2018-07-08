仰德大道 危險的通勤路

2018年07月08日 04:10 中國時報 羅智強

大群館，對柯市府來說是一個完完全全的政治決定，與法律無關。

要講法規，教育部已經認定大群館是「教育設施」，台北市府核准其他大學宿舍的使用執照，也承認大學宿舍是「教育設施」，那麼碰到文化大學就轉彎，唯一能夠解釋的原因，是柯文哲以打侯友宜，來交換蘇貞昌不拉抬姚文智。

柯文哲要綠營的票，要邊緣化姚文智，這可以理解。但是，還記得去年仰德大道發生4死8傷的車禍，柯文哲動怒：「過去30年那條路上死去多少文化大學的學生，就是擺爛！」我們都相信柯文哲那時的痛心是真的。

柯市長既然震怒痛心，怎麼還會剝奪文大學生在山上的居住機會，要把他們趕到山下「通勤」？北市府提供的替代方案「北投士林科學園區」專案住宅，距離文化大學9公里，搭公車要1小時，可想見許多學生還是會騎機車通勤，冒不必要的交通風險。

柯市長可否試著同理家長的心情，原本孩子住在學校旁邊，卻因為市長的選舉考量不得不搬到山下，每天騎機車在仰德大道來回，會不會擔憂？市長明明知道仰德大道的危險性，卻要強迫孩子承擔，會不會憤怒？

希望陽明山上的床位越多越好，希望孩子通勤的距離越短越好，是每位家長的人之常情，為什麼柯市長感受不到，要把自己的選舉，建立在孩子的風險之上？

「機關算盡，害了卿卿選票」，柯文哲市長不要聰明反被聰明誤，不要忘了，蘇貞昌狂打文化大學宿舍案，民調不升反跌的負面效果。

打大群館雖然能夠讓柯邊緣化姚文智，鞏固綠營選票，但代價也很高：侯友宜的支持者，被推給丁守中；擔憂學生安全的家長，被推給丁守中；重視法律一致性的市民，被推給丁守中。

柯市長不是說，深藍、深綠加起來只有6%嗎？那為了不到6%的深綠，要失去市民對柯的尊敬，真的對選情有比較好？

反觀丁守中反應迅速，立即順應民情表示：「如果當選，會恢復大群館的居住權益。」丁守中要在大群館議題跟柯文哲、姚文智對決，不但想把柯文哲推向深綠，也順勢完成「丁侯連線」。

民進黨批評丁守中是「政治超越法律」，要讓違法的大群館「就地合法」，會這樣想的人，本就不會投給丁。

但是支持侯友宜、支持文化學生的中間選民，會覺得大群館是合法了21年，才被柯市府「就地不合法」；是柯市府違反慣例、違反法規裁定大群館違法，而丁守中只是要把違法的裁定改正過來。

換句話說，丁守中讓認同文大學生的民意有了出口，覺得只好以政治力對來抗政治力，這是台北市長選舉，柯文哲送給丁守中的禮物。

從法規面，從文大學生福祉面，從選舉利益面，柯市府的決定只能以「不智」來形容。現在還有懸崖勒馬的時間，希望柯文哲不要做出三輸決定。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)