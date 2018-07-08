2018年07月08日 04:10 中國時報 顏志龍、邱發忠

此次軍人退休金改革中，有一個特別條文（第34條）：軍人退伍後若在私立大學擔任教職，月薪超過3萬3140元，就必須停止領取退休俸，使得900餘位軍人退伍的博士不只是未來減退休俸，更嚴重的是不公平的停俸。這條文很特別，它規範了軍人應年限而「被強迫退伍」後，可以在企業工作、可以自行創業、可以開計程車、當大廈管理員，從事各項職業均可請領新制退休俸，唯獨擔任私立大學教師不行。

而且，退伍後在高、中、小擔任教師可以領退休俸；在私立大學擔任一般職員工，也可以領退休俸，惟獨擔任私立大學「教師」必須停領退休俸。讓人想不透此條文之立意為何？

值得注意的是，其他職業月薪超過3萬3140元都無需停領，也就是退伍軍人在任何地方工作月薪十萬、百萬，都不會影響其領取月退之權益，只有私校教師有此一規範。因此，這是一個針對性非常強的條文。

有人說，這是因為私立大學有接受教育部補助款，所以比照公家機構停領月退金。然而此條款只針對私立大學教師，私立大學內的一般職員工無需停領月退金，因此這種說法顯得有些矛盾。

多數軍人退伍後都必須二度就業才能負擔家計。一些軍人在服役時，努力獲得了博士學位，這些具有博士學位的退伍軍人最適合的職業第二春通常是進入大學任教，這是其自我實現與發揮專長的職涯發展。然而，年改後的針對性法條，正在極度地剝奪其原有權益，並懲罰有博士學位的退伍軍人。

一般人或許認為大學教師的薪水高，即使停止這些退伍軍人的月退金也不為過。若只是因為某些人收入較高，就任意剝奪其應有權益，那麼這個國家是一個什麼樣的國家？為什麼我們不直接立法要求台灣最富有的那些達官富人，在未來每月交出他們一半的收入呢？

這次的年改，對一般退伍軍人而言，其退休俸是從舊制變成新制，可能損失了部分金額。然而，對在私立大學任教的退伍軍人來說，其退休俸是從舊制變成「零」；這個「零」是一個缺乏合理性，卻帶有極高針對性的法條造成的。年改必然損及某些人的利益，這無可避免；但它的本質是希望在對現有退休人員衝擊最小的情況下，保障未來退休人員，尋求最大的平衡和利益，本意絕非是要針對特定人。而「零」違反了上述精神，它針對了特定人，且造成了很大的衝擊。受此衝擊的可能只是一個很小的900餘人的族群，但正是對人數劣勢的小族群的態度，突顯出一個國家的民主高度。

曾經，這是一個把公平、正義作為重要價值的國家。曾經，這個國家誓言公平對待每個國民，即便他們只是一小族群：900位軍退博士。

（作者顏志龍為銘傳大學諮商與工商心理學系教授、邱發忠為中國文化大學心理輔導系教授）

(中國時報)