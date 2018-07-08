罹癌如轉學 謝東寧反思人生

盜火劇團改編日本編導平田織佐作品《轉校生》，推出台灣版，將高中校園生活場景搬上舞台，描述青春少女的躁動不安與祕密心事。（盜火劇團提供）

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中國時報
／專訪

現年50歲的導演謝東寧邊抗癌、邊導戲，繼去年和享譽國際的日本導演平田織佐合作之後，再度取得平田織佐授權，執導其經典作品《轉校生》，描述21位高中少女青春期的躁動不安與渴望。

對謝東寧而言，罹癌如同一次轉學，與癌同行，就像是重新適應新的生活，「青春期是人一生中最精華的時光，處理劇中的青春心事，能讓我暫時脫離癌症的痛楚，而在化療的痛苦之下，我只能仰賴夥伴們的協助工作，但比起去醫院化療，能繼續做我喜歡的戲劇工作，反而是能讓我感到輕鬆快樂的事。」

謝東寧說，癌症是文明病，「這是整體社會生活節奏的關係，我希望每個人都能懂得為自己卸下重擔，一定要記得沒有什麼事情比健康更重要，一定要強迫自己放假休息，不要讓疲勞累積在身體上，變成病灶就不好了。」

太過操勞 發現大事不妙

謝東寧表示，「劇場界實在是太操勞了，我只能不斷地忙碌，生活也以最低限度支撐著，完全沒注意到身體出了狀況，也沒想過自己會得癌症。我是在得到癌症之後，才發現原來也有很多劇場人是癌症患者。」

謝東寧從去年初赴日本橫濱演出《台北筆記》，又製作記錄移工故事的《漂流廣場》，一路忙到年底，才發現大腿長了一顆巨大細胞腫瘤，起初還以為只是小病痛，不以為意，後來才發現事情不妙。

「第一間醫院，在開刀前問我從事什麼工作？如果失去一條腿對工作會不會有影響？我簡直嚇了一大跳；好在第二間醫院，為我開刀的醫師，小心翼翼地取下我山東饅頭般大的腫瘤，沒傷到我神經，也因此保住一條腿。」

鼓起勇氣 把化療走完

即使捱過開刀階段，為了避免癌細胞復發和轉移，謝東寧仍然需要接受化療，每次需連續5天、每天24小時在身上注入各種化學藥劑。

謝東寧表示，「醫師為我保住這條腿，讓我覺得自己運氣差，卻也是運氣好，我也只能鼓起勇氣，好好把化療走完。」

(中國時報)

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