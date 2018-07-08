謝淑薇扳倒球后 挺進16強

2018年07月08日 04:10 中國時報 李弘斌 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台灣網球一姐謝淑薇7日再寫驚奇，與現役球后、羅馬尼亞女將哈麗普力戰2小時又20分鐘，以3比6、6比4、7比5逆轉勝出，不但驚奇撂倒球后，也挺進溫布頓女單16強，創下個人最佳參賽成績。溫布頓官網更在比賽結束後將謝振臂歡呼的照片放上首頁，更形容「球后被驚呆了」！

「這是我第一次擊敗世界球后，」32歲的謝淑薇賽後開心表示：「這太不可思議了，決勝盤我以2比5落後，是觀眾支持我奮戰到底！」

哈麗普上月才在法網贏得生涯首座四大賽冠軍，此役雖然先拿下首盤，卻拿謝淑薇刁鑽的打法沒轍。世界排名48的謝淑薇從決勝盤2比5落後下反攻，還在第9局救回1個賽末點。最後謝淑薇靠哈麗普正拍失誤，拿下生涯首張溫網女單16強門票，下輪將遭遇斯洛伐克女將西布可娃，謝淑薇過去兩度對戰都吞敗仗。

溫網今年爆冷連連，第1種子哈麗普出局，讓本屆女單前10種子，僅有第7種子小普莉絲可娃能進入到最後16強。

世界排名第48的謝淑薇與哈麗普曾在2013年交手，當時在辛辛那提女網賽中，謝淑薇以7比6（5）、1比6、2比6落敗。

昨日是兩人生涯第2度交手，首盤雙方連續5局互破，面對正拍猛烈的哈麗普，謝僅在第7局保住發球局，以3比6失掉第一盤。但謝在第2盤穩住陣腳，雙方各自保住1局發球局後，第3局謝取得破發，儘管該盤接下來被追成4比4，但謝在第9局又取得關鍵破發，最終以6比4拿下該盤，雙方回到平手。

關鍵決勝盤，哈麗普猛攻將比數拉開，謝淑薇面臨2比5落後，還一度進入賽末點，但謝延續她陰柔靈巧的球風，讓哈麗普疲於奔命，保發、破發連趕5局，反以7比5拿下第3三盤，擊敗球后成為本屆溫布頓最大冷門。

謝淑薇賽後受訪時表示，第一盤打得有點緊張，第二盤則是感到開心，決勝盤則是保持專注且不斷戰鬥。她也不忘稱讚對手，每球都打得很靠近邊線，如果她沒有堅持就不能拿下勝利。

(中國時報)