促和平統一 浙江端出惠台措施

2018年07月08日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／杭州報導 ／杭州報導

前國民黨主席洪秀柱日前帶領200位台灣青年抵達浙江杭州，將參加今日舉行的第1屆海峽兩岸青年發展論壇。洪秀柱昨晚先會見大陸國台辦主任劉結一，她表示，「我們都是中國人，這是血濃於水的事實」，如果沒辦法解決兩岸問題，台灣沒有出路，同時也會讓台灣青年失去未來。

劉結一則表示，大陸會不斷推出惠台措施，希望兩岸青年團結起來，為兩岸和平發展、祖國和平統一而共同奮鬥。此外，據轉述，劉結一在閉門會見中透露，今天論壇上也將公布「浙江省惠台措施」。

大陸國台辦主任劉結一7日下午在杭州會見前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。劉結一致詞時指出，這個論壇將是一個新平台，對於兩岸青年增進了解、凝聚共識具有深遠意義。

他呼籲，兩岸青年應從維護中華民族的根本利益出發，加強交流合作，反對「台獨」分裂。大陸會不斷推出惠及廣大台胞的措施，相信台灣青年會在大陸發現更多機遇，實現夢想。希望兩岸青年團結起來，為推動兩岸和平發展、祖國和平統一進程、中華民族偉大復興而共同奮鬥。

據轉述，劉結一在閉門會見中還透露，繼大陸各地推出惠台措施，8日論壇上，浙江省也將正式公布惠台措施。

洪秀柱致詞時表示，大家對此次論壇寄予厚望，付出如此大的努力就是為了青年的未來，尤其是兩岸青年，但遺憾的是，民進黨政府正處心積慮想剪斷兩岸歷史的連結，極力進行文化台獨、柔性台獨，這會把台灣帶到不可測的道路上去。「如果沒辦法解決兩岸問題，台灣是沒有出路、沒有未來的，同時也會影響到台灣青年失去未來。」

(中國時報)