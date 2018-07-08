促和平統一 浙江端出惠台措施

大陸國台辦主任劉結一（右）在杭州會見前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（左）。（楊家鑫攝）

友善列印
中國時報
／杭州報導

前國民黨主席洪秀柱日前帶領200位台灣青年抵達浙江杭州，將參加今日舉行的第1屆海峽兩岸青年發展論壇。洪秀柱昨晚先會見大陸國台辦主任劉結一，她表示，「我們都是中國人，這是血濃於水的事實」，如果沒辦法解決兩岸問題，台灣沒有出路，同時也會讓台灣青年失去未來。

劉結一則表示，大陸會不斷推出惠台措施，希望兩岸青年團結起來，為兩岸和平發展、祖國和平統一而共同奮鬥。此外，據轉述，劉結一在閉門會見中透露，今天論壇上也將公布「浙江省惠台措施」。

大陸國台辦主任劉結一7日下午在杭州會見前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。劉結一致詞時指出，這個論壇將是一個新平台，對於兩岸青年增進了解、凝聚共識具有深遠意義。

他呼籲，兩岸青年應從維護中華民族的根本利益出發，加強交流合作，反對「台獨」分裂。大陸會不斷推出惠及廣大台胞的措施，相信台灣青年會在大陸發現更多機遇，實現夢想。希望兩岸青年團結起來，為推動兩岸和平發展、祖國和平統一進程、中華民族偉大復興而共同奮鬥。

據轉述，劉結一在閉門會見中還透露，繼大陸各地推出惠台措施，8日論壇上，浙江省也將正式公布惠台措施。

洪秀柱致詞時表示，大家對此次論壇寄予厚望，付出如此大的努力就是為了青年的未來，尤其是兩岸青年，但遺憾的是，民進黨政府正處心積慮想剪斷兩岸歷史的連結，極力進行文化台獨、柔性台獨，這會把台灣帶到不可測的道路上去。「如果沒辦法解決兩岸問題，台灣是沒有出路、沒有未來的，同時也會影響到台灣青年失去未來。」

(中國時報)

謝淑薇扳倒球后 挺進16強 紀念七七抗戰 統盟籲勿忘歷史

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。