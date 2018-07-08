紀念七七抗戰 統盟籲勿忘歷史

統盟舉辦七七抗戰演講會，包括李中邦（左起）、紀欣、戚嘉林、吳榮元、李尚賢等人與會。（統盟提供）

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中國時報
林勁傑／台北報導

在台灣「去中國化」的政治氛圍中，中國統一聯盟是持續年年舉辦紀念七七抗戰活動的政治團體。昨該盟假台北EZSTAY民權中山館舉辦「紀念全民族抗戰爆發81周年演講會」，吸引了近百名群眾參加。

紀念活動上午10點整開始，統盟婦女部「唐韻合唱團」首先演唱了〈畢業歌〉和〈在太行山上〉兩首抗戰組曲。隨後開始主題演講。首先由戚嘉林主席開講，他指出，「在兩岸關係處於歷史拐點的今天，統盟在此紀念抗戰，就是為了要『勿忘歷史』。歷史是連續的，今天的兩岸關係，就是抗戰勝利後國共兩黨內戰的延伸。抗戰時面對外敵入侵，國共合作抗日，就是堅持民族大義。」

戚嘉林呼籲傳承抗戰時國共堅持「民族大義」的歷史精神，希望能在不久的未來兩岸統一，屆時將以「國家再統一」來紀念七七抗戰的勝利。

勞動黨主席吳榮元指出，對台灣來說，七七抗戰勝利是台灣從日本殖民地光復歸屬中國領土版圖的重大歷史事件。在台灣紀念七七抗戰勝利，要以台灣光復的歷史事實強而有力的論證台灣和大陸同屬一個中國的法理地位。

紀欣最後表示，七七事變在中國近代史上意義重大，它打破了中國長期以來的封建主義，使中國從中世紀的鬆散結構走向近代民族國家，愛國主義從此取代地方主義。抗戰勝利使中國光復了台灣，也解除了所有不平等條約，徹底脫離殖民統治。抗日戰爭使中國共產黨得以在民族主義的大旗下逐步壯大，從而改變了未來70年中國大陸的命運。

(中國時報)

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