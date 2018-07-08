璀璨之星海選吸全球新秀

2018年07月08日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

巴拉圭基因李制益 （盧禕祺攝）

加拿大姊弟Kayla與Troy（盧禕祺攝）

南非混血兒吳姿儀（盧禕祺攝）

參賽者在短短1分鐘內要展現實力，讓評審留下好印象。（盧禕祺攝）

來自珠海的蘇曉君為參加海選第一次來台。（盧禕祺攝）

盧純玉才剛參加上海伊林選秀獲得第二名。（盧禕祺攝）

第7屆伊林璀璨之星海選活動7日開跑，「模特兒組」、「演藝組」、「花漾少男少女組」選拔現場出現不少國中生參賽者及陪選家長，本屆網路報名人數再創新高，有來自日本、德國、加拿大、馬來西亞、香港、大陸等地參賽者，也有粉絲人數近15萬的網紅、旅遊部落客、出過寫真書的直播主，既國際化又多元。

21歲的李制益是台灣、巴拉圭混血兒，目前是文化大學化工系大二生，由於從小在台灣長大，中文能說能寫。身高187公分的他，第1次報名參加選秀，昨出場就受到評審們及媒體關注，他的偶像是彭于晏，巧合側臉看起來也有些相似。他說為了比賽，3個月前開始健身減重，從92公斤減到83，還找了老師特訓2個月，練習走台步。

為選秀參加旅行團

來自日本的船崎泰榮來台1年多，在餐廳當廚師也邊學中文，現在已經說得很流利。他曾在日本客串過電影，也當過時尚雜誌編輯，因為很想往演藝圈發展，所以報名模特兒組與演藝組，他在台上信誓旦旦說，如果有機會出道，一定會努力成為第2個藤岡靛。

蘇曉君家住廣東珠海，29歲的她第1次來台就是為了參加海選，她透露自己透過微博開始關注伊林，期間有2、3年沒用社群網站，直到今年5月再登入看到璀璨之星選秀活動，為了參加初選，還報名旅行團來台。她4日抵台先隨團到日月潭、高美溼地、九份等地旅遊，今初選結束便跟團回去，由於簽證很難取得，若真的初選過了，恐怕也無法再參加複賽，但能有這樣的經驗，覺得很值得。

加拿大姊弟同參賽

來自寧夏的盧純玉，上個月才參加上海伊林選秀活動獲得第2名，自認成績不夠滿意，於是決定到台灣再參賽。來自加拿大的Kayla與Troy姊弟倆，是土耳其與台灣混血，從小全家移民加拿大，媽媽從網路上得知璀璨之星選秀活動，剛好學校放假要回台灣，於是幫姊弟倆報名「花漾少男少女組」。13歲的吳姿儀擁有南非與阿美族的混血基因，五官深邃的她從小喜歡街舞，媽媽替她報名讓她圓夢。

（相關新聞刊B2）

(中國時報)