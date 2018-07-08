陳婉若挖原石不限演歌舞

伊林娛樂總經理陳婉若昨在海選會場替參賽者打氣。（盧禕祺攝）

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中國時報
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第7屆伊林璀璨之星海選活動昨正式開跑，一連2天的海選活動共分「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」，8月22日將舉行總決賽。伊林娛樂總經理陳婉若率領公司旗下林嘉綺、吳品萱、楊鎮為參賽者加油打氣及信心喊話。同時擔任評審的陳婉若表示，希望今年為所有喜歡從事模特兒、藝人，以及花漾美少男、少女們提供一個圓夢舞台，參賽者若對電競有興趣、對直播有經驗都會是評分重點。

她表示，參賽者鼓起勇氣報名很值得鼓勵，「當別人沒給你機會，自己要給自己機會。」她也鼓勵參賽者不要害怕追逐夢想，更要把興趣變成職業。今年新增「花漾組」就是希望更多少男、少女們參加，像noovy當年就是璀璨之星選出來的團體，剛選上時才15歲，「經過培訓送到日本發展，一發片就登上日本公信榜第9名，所以期待今年能多挖掘、培訓一些花漾少男、少女，再送到亞洲各國參加比賽。」

陳婉若也表示，模特兒組參賽者有先天優勢很重要，「身高、身形比例最重要，胖瘦不是重點。」演藝組的參賽者對表演要有熱忱、專業度，現在當藝人不再只侷限於唱歌、跳舞或演戲，所以參賽者更應清楚自身有無其他長處，「站在台上短短1分鐘內，要很清楚讓評審看到你（妳）的才華，說清楚自己的核心特色」。

她進一步指出，今年大型選秀比賽較少，但伊林還是持續辦下去，「新的人才培訓不能退縮，以經紀公司來說，從不會限制舞台，璀璨之星舉辦目的就是要拓展不同區域，幫他們尋求更多舞台與表演機會，而不是只在台灣。」

(中國時報)

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