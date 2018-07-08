13歲林躍宸好舞功拚選秀

跨性別參賽者林義軒，昨露右腿燒燙傷疤走台步。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導林彥君
林躍宸是Mini SOUL舞團成員，表演經驗豐富。（盧禕祺攝）

璀璨之星今年新增「花漾少男少女組」，12歲的蔡一萱外型甜美，她是在台灣念書的澳洲華僑，學過芭蕾和爵士。過去沒有任何參賽經驗，因為很喜歡周子瑜，希望能跟偶像一樣發光發熱，「小學三年級就對演藝圈很有興趣，家人在比賽前有幫我打氣，希望能完成夢想。」

13歲的林躍宸已有4年舞齡，是男孩舞團Mini SOUL的成員，去年在捷運盃全國MV舞蹈大賽拿下亞軍，他的偶像是周湯豪和韓團防彈少年團（BTS），平時會跟弟弟研究MV舞蹈，「媽媽在賽前有提醒我要注意擺Pose、要記得笑，千萬不要出糗。」

21歲的蔡小蝶是香港人，同時報名花漾少男少女組及演藝組，她喜歡面對鏡頭，15歲開始當外拍模特兒，因為喜歡台灣，最近填學校志願，希望能到台灣念書「心屬台灣，台灣是第2個家。」17歲的簡新敏身高184公分，腿長117公分，表示會決定報名參賽是因為「身高優勢」。

25歲的林義軒是跨性別者，去年曾報名璀璨之星模特兒組，今年再次挑戰，他右腳大腿因小時被熱水燙傷留疤，仍充滿自信，「雖然我的腿有傷疤，但是我其他條件都很不錯。」 吳雨蓓今年第3次參賽，愈挫愈勇，每天靠著穿高跟鞋練習走台步：「我抱著實現夢想的想法參賽，我一定有機會。」

(中國時報)

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