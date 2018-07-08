陶喆歌聲伴媽舞動小巨蛋

陶喆（右）首度和媽媽陶王復蓉同台演出。

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中國時報
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陶王復蓉（左）和水清合作演出國標舞中高難度的「狐步舞」。

陶喆11日將滿49歲，他多年前即發願將自己的生日定為公益日，今年為了感謝母親陶王復蓉，7日他陪媽媽參加「2018CTC世界盃國際標準舞公開賽」，以表演嘉賓身分和媽媽無酬在中場演出，也是母子倆第一次公開同台，登上小巨蛋舞台。

陶喆昨首度與台北愛樂管弦樂團合作媽媽最愛的歌曲〈月亮代表誰的心〉，將古典與流行樂融合，作為送媽媽的禮物；他的歌聲搭配陶王復蓉與世界級國際標準舞界冠軍大師水清的「狐步舞」，以及京劇系學生的演出，視覺與聽覺的中西合璧，讓現場觀眾全都看得目不轉睛。

陶王復蓉和水清經過多次討論，選擇了「狐步舞」，此舞為表現出狐狸般輕盈的步伐，必須靠腳跟與腳掌的變幻，用腳掌踮著移動步伐，隨著節奏再把重心轉換到腳跟，是國標舞中的高難度舞步。

老婆照片飄孕味

京劇出身的陶王復蓉，此次演出也不忘找來台灣戲曲學校的京劇系學生助陣，將國標舞和京劇結合，為此陶王復蓉多次飛到香港與老師討論舞蹈的編排與練習。她也請到知名服裝設計師胡楠，以大方優雅為服裝設計的重點，最後決定以粉紅色來傳達「狐步」的浪漫優雅。

陶喆首個生日願望是希望母親身體健康，另外也希望親友身體都健康，並盼今年能夠順利有寶寶；每年為了陶喆的生日，老婆Penny都會精心設計生日驚喜，今年他為了體貼老婆，所以只會簡單和家人相聚吃飯。昨Penny也到場欣賞老公和婆婆的演出，日前夫妻倆到菲律賓的巴拉望度假，Penny在海邊的照片洩露濃濃孕味，對此經紀公司未否認也未承認，僅表示有好消息一定會告訴大家。

(中國時報)

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