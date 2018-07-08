林嘉綺觀賽 心癢拉愛女入行

2018年07月08日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

伊林娛樂當家一姊林嘉綺7日帶師弟楊鎮為第7屆伊林璀璨之星參賽者加油打氣。林嘉綺有2個寶貝女兒，大女兒在家常會擺出各式各樣Pose，頗有名模架式，「我再過6年就可以當星媽了」，笑稱打算送5歲女兒參加海選。

林嘉綺當年從台中北上找朋友，在百貨公司看婚紗秀，被當時的秀導挖掘而入行，當時光是要克服上台的緊張感，花了好長一段時間，因爸媽對模特兒工作不熟悉，一度懷疑她是不是做不正經的事，前後約5年，等作品出來，爸媽才放心。

楊鎮參賽易慌張

楊鎮今年第一次到海選活動幫忙信心喊話，他緊張的心情就像當新兵時看到連長一樣感覺。他昨穿白T恤，一到現場被工作人員誤以為是參賽者，斥喝他：「幫我攔一下穿T恤那個同學。」他超開心：「看起來我也有16歲的本質。」

他當初在伊林上完表演課就出道，昨看到參賽者，「這和表演的勇氣不同，這是要頂著所有東西跟人家拚，像打仗一樣。」他自認得失心重，從小到大盡量不打沒把握的仗，但這種比賽就是超級沒把握，「像我到現場就慌，那就毀啦，以我的個性一定會在意好久，所以我真的很佩服他們。」

若是他當評審，會把高分給眼神純粹、氣質適合的年輕人，「氣質是從小生長環境或天生的，這種沒辦法被任何東西取代，而現在公司想要培育或塑造對象，經過包裝後一定會讓新人更好，但只有氣質是打造不出來的。」

(中國時報)