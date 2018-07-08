吳品萱：活潑開朗占優勢

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導林彥君

伊林娛樂名模吳品萱擔任第7屆Eelin Star璀璨之星海選的評審之一，她認為參賽者未來若要從事表演工作，具有活潑、開朗特質的人占優勢，認為「活潑開朗自信有魅力，最能吸引評審注意。」她也建議參賽者要在短時間內，讓評審看到個人特色，她表示對來自巴拉圭的選手印象深刻，她說：「從他出場，我的眼睛都沒有離開過。」

吳品萱2007年高中畢業後，參加《康熙來了》舉辦的ELITE模特兒選秀奪冠，她以過來人身分建議參賽者，「參賽者不要覺得自己生澀，就算不會走台步、不會化妝，也要好好享受比賽過程。」她舉例同門劉以豪、廖彥龍和施柏宇，「即使不是比賽結果的第一名，未來發展也會有亮眼的成績。」

資深模特兒導師錢依淳首次擔任評審，認為今年參賽者年紀偏低，她樂觀其成，也建議參賽者，應在心中設定一位偶像學習，她表示會以參賽者出場時的自信，判斷是不是要找的人，「參賽者要展現自信，最能吸引目光。」

她認為伊林娛樂在華人市場中培訓全方位藝人，參賽者能和各方佼佼者彼此競爭，在屢屢挫敗中成長，她勉勵未來有機會進到伊林的後輩，「謙虛以對，熱情致勝，對自己要有自信，要從多次挫敗中讓自己更加美麗，才能展現一雙美麗的翅膀。」

(中國時報)