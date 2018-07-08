BTS壓軸重現經典飛吻

2018年07月08日 04:10 中國時報 李承陽 、溫博鈞 報導、溫博鈞

SEVENTEEN的Vernon受傷不克前來，仍令粉絲尖叫不斷。（盧禕祺攝）

VIXX以一貫的東方情調表演震懾全場。（盧禕祺攝）

iKON青春活力的7名大男孩為演唱會打頭陣。（盧禕祺攝）

朝聖最強韓流

由防彈少年團（BTS）、Red Velvet、MAMAMOO、iKON、SEVENTEEN、VIXX，6組韓團聯手演出的拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」，7日晚在台北南港展覽館開演，滿場1萬6000人，票房吸進7000萬。演唱會除由Irene、珉奎擔任現場主持，韓團Wanna One更錄製串場影片，以俏皮方式介紹各組特色，模仿iKON跳機械舞、介紹VIXX時也不忘善用該團招牌的扇子。

壓軸演出的BTS，7位成員從升降台登場，一上舞台就火力全開唱跳〈Intro〉跟〈DNA〉。團員自我介紹時，Jin刻意重現去年參加美國告示牌音樂獎比出的飛吻動作，當時他的這個動作與帥氣外型在美國詢問度爆表，「BTS左邊第3個是誰？」還成為年度熱門搜尋關鍵字。

BTS昨也在台上挑戰節奏遊戲，一夥人默契好，音樂速度再怎麼變換，7人依舊維持群舞，最後帶來夯曲〈FAKE LOVE〉，演唱前預告歌迷這是最後一首歌，呼喊：「一定要一起享受到最後啊。」

iKON送上限量脣印

昨演出開場由iKON獻唱〈RHYTHM TA〉，7位大男孩加碼送上一段DanceBreak，跳完跟粉絲撒嬌說：「大家有沒有覺得中間的舞蹈很帥氣？我們是為了粉絲們特別準備的。」他們還送上限定脣印壓克力板，選出金振煥、宋允亨、具俊會獻吻，一夥人還說：「大家一起玩吧！希望我們能成為台灣粉絲心中時時刻刻存在的人。」

VIXX耍扇賣弄風騷

出道剛滿3周年的SEVENTEEN，是昨年紀最輕、人數最多的團體，分成嘻哈隊、表演隊、主唱隊3小隊，帶來各具特色的表演，並表演新歌〈THANKS〉。團員Vernon在首爾演唱會不慎弄傷腳，無法來台演出，雖是12缺1的情況，仍在短時間征服台粉。

VIXX登場時則大方讓粉絲拿出相機拍攝，接著個別走秀，還有團員拿扇子賣弄風騷，相當有喜感，他們幾乎每年都會來台灣，昨送上〈Chained up〉中文版。

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(中國時報)