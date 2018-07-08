BTS全球圈粉連莊美國告示牌大獎

2018年07月08日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook共7人組成的韓夯團防彈少年團（BTS）成軍5年，人氣直線飆升，不僅韓國、台灣熱度超高，連日本、美國、歐洲等地均有無數A.R.M.Y（BTS粉絲暱稱），是名副其實的「國際彈」，銷售紀錄、瀏覽紀錄、得獎紀錄屢次刷新K-POP之最。

BTS出道第2年就展開世界巡迴演唱會，第3張迷你專輯《花樣年華pt.1》即橫掃5個音樂節目冠軍，第4張迷你專輯《花樣年華pt.2》發行首周就空降美國告示牌世界專輯榜第1名，蟬聯4周冠軍並連續15周屹立10強，成為K-POP史上同一專輯最長時間位居第1名、和最長期間停留TOP10紀錄保持人。BTS第2張正規專輯《WINGS》，主打歌發布7小時後就登上iTunes專輯榜冠軍，是首個以韓語正規專輯登上美國iTunes榜的韓國歌手，並連續2天居冠。

2017年BTS在第24屆美國告示牌音樂獎獲頒最佳社群媒體藝人獎，並以3億投票數打破紀錄，成為此獎項設立以來第1個獲獎的亞洲歌手；同年獲邀出席2017全美音樂獎頒獎典禮，是首個登上該獎的韓團，今年又再拿下美國告示牌音樂獎最佳社群媒體藝人獎，打破自己的紀錄。

包括泰勒絲（Taylor Swift）、主持人艾倫狄珍妮（Ellen Lee DeGeneres）、傑瑞德雷托（Jared Leto）等國際巨星都曾表示非常喜歡他們。

(中國時報)