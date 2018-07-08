李佳薇男友曝光被虧牽得超燦爛

2018年07月08日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

謝和弦（左）昨到場祝賀李佳薇發片順利。（盧禕祺攝）

李佳薇日前被拍到與交往3個月的上班族男友L先生牽手逛街，男方高壯，小兩口沿途有說有笑，相當甜蜜；她7日舉辦新專輯《相反的是》簽唱會，李佳薇大方表示男友年紀比自己小，「承認有男友一開始很擔心，覺得會不會影響他的生活，但想一想覺得其實問心無愧，只不過我的身分是歌手、是公眾人物，被大家拍、議論也是應該的。」

李佳薇日前辦發片記者會，爸媽遠從馬來西亞來台力挺，順道與她男友見面，聊起男友與長輩相處情形，她表示：「滿正常的欸，爸媽也沒有講到滿不滿意。」小兩口被偷拍，男友是否在辦公室暴紅？李佳薇笑回：「這我就不知道了，我沒辦法！」

謝和弦掏百萬選鎮長

昨台北天候不佳，活動前1小時下起傾盆大雨，幸好有「太陽之女」稱號的李佳薇發威，登台前雨勢稍緩；同門師兄謝和弦昨到場祝賀，猛虧她與男友牽手放閃，他笑說：「我今天看到一個新聞超幸福、牽得超燦爛，妳臉上就寫著超幸福啊！」

兩人常一起跑活動，李佳薇昨說每次看謝表演超活潑，心想：「天啊！這個人怎麼這麼開朗。」謝和弦聽聞後繼續虧她：「妳知道我怎麼變這樣（指活潑）的嗎？談戀愛就可以哦！」

謝和弦之前宣布將參選南投縣埔里鎮鎮長，昨表示8月將領表報名，預計自掏腰包100萬競選，不打廣告也不插競選旗，「出來選的主要目的，是想讓其他對手有壓力，知道不是隨便選、隨便做就可以當（鎮長）。」他老婆年初懷孕因胚胎著床失敗導致流產，謝和弦昨表示生小孩順其自然，也安慰老婆要堅強。

(中國時報)