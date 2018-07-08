暖男陳立農 疼家人感化粉絲

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導《愛女生》編輯部

暖男陳立農圖片東方IC、中時報系資料庫、CFP

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跟著農農

了解農農

由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦的「旺旺孝親獎詞曲創作比賽」已經邁入第二屆，眾多明星、名人無償錄製影片、歌曲，一同傳達「讓孝順成為一種習慣」的觀念。其實，演藝圈孝子孝女一直存在，在兩岸走紅的陳立農（農農）就是一例。

陳立農在大陸節目《偶像練習生》總決賽拿下亞軍進而出道，暴紅並未讓他迷失，他曾在回台慶祝母親節時告白，「媽媽一個人賺錢，養我還有阿公阿嬤，每天站櫃站10幾個小時很辛苦，她有一個從小愛表演的孩子，謝謝她一直支持我，讓我上台北學習。」

「盼家人以我為傲」

事實上，他也發下豪語「媽媽要什麼，一定買給她」，也立下宏願，「我希望家人能以我為傲，我會繼續加油，給他們過好生活。」

孝順的偶像疼惜家人，粉絲也疼他，正向的力量因此不斷循環。陳立農被粉絲稱為「暖農」不是沒道理，他就是靠著「暖」來感化粉絲，從不追星的人也能被他收服，而他粉絲則自稱是「濃糖」。

大陸的小紅書網站就分享了自己被感動的過程：

喜歡全面的農農／by ~農農~

認真的想寫一段話。也算是個記錄一開始看《偶像練習生》是因為無聊。看這一個個練習生入場的時候。記住了一個粉色男生。看他表演的時候。知道他叫陳立農。農農。一開口真的是開口跪。完全和他說話的聲音不一樣。整個演唱我就是帶著微笑看完的。後面的舞蹈也是讓我眼前一亮。

看完第一期我就記住了他一個人。默默搜索了女孩這首歌。反覆的聽。靜等第二期。那會也不算是一個粉絲吧。我從來沒有追過星。從來沒有。到後來的大藝術家。我全程盯著他一個人看。真的越看越喜歡。在抖音上也找到了他的視頻。發現他並不是只有可愛這一面。是一個帥氣的男生。

到這會我其實也不算一個濃糖。我沒投過票。一直在吃瓜中。直到不知道從何時翻起微博。發現到處是農農的黑料。看過之後。我開始心疼。從那以後。我決定粉上了他。這麼好的一個大男孩。不知給了我什麼樣的勇氣。讓我想盡我的努力去保護他。我竟然有些害怕他看見那些會傷心。會低落。會爬不起來。想給他寫信。告訴他有人支持他。而且一直會支持他。

我開始投票。刷圈。每天每天說的都是農農。所有的壁紙頭像都是他。

其實我害怕追星。從來我都是控制自己。但是卻載到了農農這裡。心情很微妙。

看農農找回笑容的那個舞台。會哭。會激動。當時內心的想法就是。粉他是值得的。是值得的。是值得的。

我開始喜歡全面的農農。

希望以後有能力可以去看出道的農農。

暫時說這麼多。

農農值得最好的。

另外一篇，粉絲則心疼他被抹黑。爆料向來就是演藝圈一個糟糕的文化，粉絲表態，農農被黑的愈多，她就愈挺：

我的陳立農出道了嗎／by WLW

《偶像練習生》喜歡陳立農的第二十天。看完第一期節目後，農農只是我Pick中的一個，因為我覺得很多選手都不錯。還記得1月19號晚上節目播出後，幾乎整個微博都是陳立農，到處都在瘋狂的安利，說什麼「黑馬」，感覺全網都在誇他，後來呀，突然一下，很多很多的所謂的”陳立農 黑料”都冒了出來，在第二期播出後，罵聲越來越多，就是你們的謾罵讓我飯定了農農，他成了我的One pick！

就是看不慣有些人那些一些為了黑而黑的東拼西湊的所謂的”黑料”來打壓一個追逐夢想少年。不好意思，我們農農不是黑馬，他第一期的亮眼也是參加節目前兩個月緊急培訓，辛辛苦苦練出來的，老師也說了訓練的時候沒有什麼專業基礎的他很努力〔愛你〕有人說他裝，我真是一萬個大白眼，你17歲站在台上不緊張？不想用笑容展現自己的友好？在初印象的視頻花絮中他也說了自己覺得不是可愛的人，可能大家會覺得他可愛，但他自己想帥一點，讓他賣萌也說不行。陳立農也是一個普通的高中生，欲加之黑何患無料？勸大家善良。

有時候我真希望他有後台！有很強很強的後台！那樣就不會被黑這麼慘了，農農啊，加油，濃糖姐姐們一直在你身後。

(中國時報)