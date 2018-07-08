是枝裕和孵10年《小偷家族》竊心

2018年07月08日 04:10 中國時報 李承陽 報導

是枝裕和風光拿金棕櫚獎的時候，其實人在發抖。（美聯社）

日本影壇巨擘是枝裕和執導的《小偷家族》，是他導演生涯顛峰代表作，一舉榮獲第71屆坎城影展最佳影片金棕櫚獎，更繼1980年黑澤明導演《影武者》、1983年今村昌平導演《楢山節考》、1997年今村昌平導演《鰻魚》之後，成為相隔21年、第4部獲金棕櫚獎肯定的日本電影。

是枝裕和形容他全心投入這部最新作品，「將這10年來一直在思考的事情，全部融入在這部電影當中。」坎城評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）讚賞說：「金棕櫚獎必須將各種不同的元素合而為一，不論表演、導演、場面調度、攝影等等都必須非凡傑出，這真是一個困難的決定，雖然許多影片都讓我們有這些感覺，但《小偷家族》卻完全擊中我們的心。」

愛與犯罪悲情糾葛

評審之一的台灣男星張震說：「一個悲情的故事，愛與犯罪的雙重糾葛，展現現實的殘酷。」《綜藝》（Variety）頌揚：「迷人又感人，這部精緻的電影，將偷走觀眾的心。」《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）則力讚：「透過毫不費力的導演手法，述說矛盾的情感與議題。」

電影在國際版權銷售上表現亮眼，掀起瘋狂搶購熱潮，狂銷台、韓、法等百餘地，打破人氣動畫《你的名字》版權銷售紀錄。電影《小偷家族》7月13日在台上映。

(中國時報)