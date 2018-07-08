生田斗真 交友兼挖瑛太底細

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

1997年，日本神戶發生2死3重傷的小學生連續被殺案，年僅14歲被稱「少年A」曾犯下分屍、毀屍等行徑，衝擊日本社會。由生田斗真與瑛太主演電影《友罪》借用該事件的背景，虛構出「少年A」成人出獄後回到社會的種種，兩位超人氣男星攜手詮釋出在道德良知與社會價值觀下掙扎不已的好友，真實呈現人性糾葛。

近年任何角色類型都能駕馭的生田斗真飾演主角「益田」，一面狠下心刺探好友底細，同時還要對抗內心罪惡感，他以《當他們認真編織時》、《先生！我可以喜歡你嗎》等片大展成熟演技，在《友罪》中的細膩詮釋更顯純熟精鍊。

瑛太挑戰最難角色

「百變演員」瑛太挑戰堪稱日本影壇史最難角色─長大成人的少年犯「鈴木」。曾任電視版《水男孩I》要角、參演中島哲也名作《令人討厭的松子的一生》的瑛太，多年來藉各類角色淬鍊出精湛演技，在《友罪》中的角色陰鬱、深沉，隨著過去一步步被揭穿，面對得來不易的愛情與友情而掙扎。

他們身邊的人們也各懷祕密，成為拼湊出「事件」全貌的關鍵。夏帆飾演的引退AV女優「美代子」脫離強迫自己下海的前男友卻仍難忘過去，直到遇到鈴木才重拾快樂。模特兒出身、曾演出《派遣女醫》的山本美月飾演記者「清美」，為挖獨家新聞不惜使出惡劣手段。《月薪嬌妻》富田靖子和日本金獎影帝佐藤浩市也演出要角，豪華的卡司以深刻演技帶領觀眾探索人性深暗底處。

(中國時報)